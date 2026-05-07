Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia o przeznaczeniu łącznie 1,05 mld zł na dywidendę, w tym całości zysku netto za 2025 r., wynoszącego 432,69 mln zł oraz 617,97 mln zł z kapitału rezerwowego, co oznacza wypłatę 13,05 zł na akcję, podała spółka. Akcjonariusze ustalili dzień dywidendy na 14 maja oraz dzień jej wypłaty – na 22 maja 2026 roku.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem oraz szósty największy dostawcą oprogramowania w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

