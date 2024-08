Asseco Poland pozytywnie ocenia perspektywy II półrocza; będzie co najmniej bronić poziomu 11,7% rentowności operacyjnej, zgodnego z tegorocznymi założeniami budżetowymi, wynika z wypowiedzi członków zarządu. Asseco nie podjęło póki co decyzji co pakietu akcji własnych. Jest w kontakcie z inwestorami, ale opcja umorzenia też wchodzi w grę.

„Patrzymy optymistycznie na II połowę roku, szczególnie biorąc pod uwagę backlog na oprogramowaniu własnym i usługach” – powiedział wiceprezes Marek Panek podczas spotkania z dziennikarzami.

„Jesteśmy zadowoleni jak ten backlog się buduje. Mocno pilnujemy rentowności, która po I półroczu delikatnie wzrasta do 11,7% na poziomie operacyjnym non-IFRS (wobec 11,5% rok wcześniej). To jest to, co na ten rok planowaliśmy. Stawiamy sobie ambitne cele i niewykluczone, że będą obszary, gdzie będziemy chcieli się poprawiać, ale mamy dowiezione to, co zakładaliśmy w budżecie na ten rok” – dodała CFO Karolina Rzońca-Bajorek.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco Poland na 2024 rok w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych ma obecnie wartość 12 368 mln zł (wobec 12 201 mln zł rok wcześniej), podała spółka. W kursach stałych wynosi 13 068 mln zł (wzrost o 7% r/r).

Dotychczas w tym roku Grupa przejęła siedem spółek.

„Rozmawiamy z kolejnymi, mamy nadzieję, że coś jeszcze do nich dołączy. Tradycyjnie szukamy ciekawych kompetencji czy segmentu rynku” – dodał Panek.

W kwestii pakietu akcji własnych CFO Asseco wskazała, że póki co nie podjęto żadnych decyzji.

„Obecna wycena giełdowa jest już bardziej zgodna z naszymi szacunkami. Nie mamy imperatywu, by spieszyć się w tym temacie i będziemy obserwować rozwój wypadków” – stwierdziła Rzońca-Bajorek.

Wiceprezes Artur Wiza dodał, że Asseco nadal kontynuuje większe wyjście do inwestorów.

„Zainteresowanie jest duże, doceniają nasz rozwój. Wycena konkurenta w aktualnej transakcji podnosi parametry rynkowe i liczymy, że wyceny będą na wyższym poziomie” – wskazał Wiza.

Panek dodał jednocześnie, że Asseco „spokojnie” obsługuje dług, który nie ma wpływu na dywidendę, a „opcja umorzenia pakietu własnych też jest na stole”.

Asseco Poland spodziewa się ponadto, że jeszcze w tym roku rozpozna pierwsze przychody z umowy CSIRE, poinformowała CFO grupy.

„W sektorze przedsiębiorstw czekamy na umowy CSIRE w segmencie energetyki. W I półroczu mieliśmy 12 mln zł inwestycji w budowę produktu bez przychodów, co pokazaliśmy w wynikach, bo myślimy, że jeszcze w tym roku będziemy mieli z tego przychody do rozpoznania” – powiedziała Rzońca-Bajorek.

Wskazała ponadto, że segmencie publicznym wydatkowanie środków unijnych z perspektywy Asseco Poland właściwie się nie zaczęło.

„Jesień to będzie raczej stabilizacja i pewnie pierwsze decyzje o kierunkach rozwoju. Bez cyfryzacji rozwój jest niemożliwy, więc widzimy tu potencjał jako lider rynkowy i mocniejszego skoku spodziewalibyśmy się w 2025” – podsumowała CFO grupy.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem oraz szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. (początkowo jako Comp Rzeszów); wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews