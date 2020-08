BNP Paribas Bank Polska będzie rozwijał usługi walutowe w ramach szybkiej platformy walutowej FX Pl@net. Jednocześnie bank rezygnuje z marki Rkantor, podał bank.

„Dokonaliśmy przeglądu oferowanych narzędzi i postawiliśmy na rozwiązania, które mają większy potencjał i pozwalają na bieżące wprowadzanie innowacji, dzięki czemu zapewnią klientom Banku BNP Paribas znacznie większe możliwości. Usługi wymiany walut, które dotychczas były dostępne zarówno na Rkantor.com, jak i na platformie FX Pl@net, teraz będą w jednym systemie z dostępem do innych elementów oferty banku” – powiedział dyrektor zarządzający pionu rynków finansowych w Banku BNP Paribas Michał Hojowski, cytowany w komunikacie.

Po tej zmianie spółka BNP Paribas Solutions, właściciel serwisu Rkantor, będzie rozwijać działalność w zakresie dostarczania usług i technologii IT dla Banku BNP Paribas. Dzięki nim klienci mogą korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań płatniczych. Spółka jest odpowiedzialna za całościową obsługę IT i operacyjną kluczowych projektów oraz wdrażanie innowacji w banku, wyjaśniono.

„Zarówno klienci indywidualni, jak i firmowi cenią dużą elastyczność zawierania transakcji, jaką daje całodobowy dostęp przez pięć dni w tygodniu do wymiany ponad 70 par walutowych. Jako jedna z nielicznych instytucji oferujemy możliwość wymiany waluty i jej przelewu od razu na konto beneficjenta. Na platformie dostępne są również tzw. crossowe pary walutowe, dzięki którym możliwa jest wymiana bez przewalutowania na polskie złote, co jest bardziej korzystne i wygodne dla przedsiębiorców prowadzących wymianę handlową z podmiotami zagranicznymi. Dużym zainteresowaniem cieszą się też transakcje zabezpieczające przed niekorzystnymi zmianami ceny na rynku walutowym: terminowe transakcje FX Forward z możliwością ich skrócenia (Rollback) czy transakcje FX Swap”- wyjaśnił Hojowski.

W FX Pl@net użytkownik może składać oferty na zakup lub sprzedaż danej waluty nawet na 60 dni do przodu po określonym przez siebie kursie. Zawieranie korzystnych transakcji umożliwiają też alerty, które klient otrzymuje, jeżeli wybrany kurs walutowy osiągnie wskazaną przez niego wartość. Na platformie możliwe jest złożenie zlecenia transakcji natychmiastowej Spot do kwoty środków dostępnych na rachunku lub do kwoty limitu Spot – wówczas wystarczy zapewnić środki do rozliczenia oferty do dwóch dni roboczych po jej realizacji. Transakcje terminowe Forward można zlecać powyżej dwóch dni roboczych naprzód. Aby wesprzeć użytkowników w świadomym podejmowaniu decyzji, na platformie udostępniono także bieżące wykresy poszczególnych par walutowych, aktualną tabelę kursową banku i średnie kursy NBP, a także komentarze ekonomiczne i prognozy walutowe banku, podano także.

Bank podał, że intensywnie rozwija platformę FX Pl@net, która jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez wielu klientów biznesowych i indywidualnych. W planach jest udostępnienie w zależności od typu klienta licznych funkcjonalności obejmujących: DCD (Dual Currency Deposit) – depozyty strukturyzowane, walutowe; większą elastyczność transakcji terminowych – przesunięcia transakcji natychmiastowych Spot na terminowe Forward; Multiforward – możliwość zawarcia kilku transakcji jednocześnie; Par Forward – transakcje terminowe z rozliczeniem z jedną ceną realizacji; opcje walutowe – możliwość zabezpieczenia przed niekorzystną zmianą cen na rynku oraz wiele innych udogodnień poprawiających komfort pracy, takich jak wiadomości ekonomiczne online, kalendarze ekonomiczne oraz chaty.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews