Niewykluczone są dalsze lekkie (kilku-kilkunastogroszowe) korekty benzyny i oleju napędowego w dół, wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

Notowane w tym tygodniu obniżki cen benzyny i oleju napędowego na stacjach nie poprawiają znacząco sytuacji kierowców. Obniżki sprawiają co prawda, że nie mówimy o kolejnych rekordach cenowych, ale jednak ceny wciąż pozostają dużo powyżej poziomów z ubiegłego roku.

Aktualnie kształtują się na poziomie: dla benzyny bezołowiowej 95 – 6,82 zł/l (-15 gr/l), bezołowiowej 98 – 7,51 zł/l (-13 gr/l), oleju napędowego 8,03 zł/l (-3 gr/l), autogazu 3,07 zł/l (-1 gr/l).

Z uwagi na świąteczny charakter najbliższych dni będziemy z pewnością obserwować wzmożone wyjazdy i większy popyt na paliwa. Jeśli chodzi o ceny paliw to niewykluczone są dalsze lekkie (kilku -kilkunastogroszowe) korekty benzyny i oleju napędowego w dół. Warto podkreślić, że rachunki za paliwo przed Świętem Zmarłych będą w tym roku rekordowo wysokie – w przypadku benzyny 95 i 98 wyższe odpowiednio o 14 i 22% oraz o 34% w przypadku diesla. Jedynie posiadacze samochodów z instalacją gazową mają powody do zadowolenia – za gaz zapłacą w tym roku średnio 14 groszy na litrze mniej.

W tym tygodniu najniższe ceny benzyny bezołowiowej 95 notujemy w województwach łódzkim i pomorskim ok. 6,75-6,77 zł/l, natomiast najmniej olej napędowy kosztuje w województwie łódzkim i kujawsko-pomorskim ok. 7,99 zł/l. Najdrożej benzynę 95 oktanową zatankujemy w województwie podlaskim po 6,90 zł/l, a diesla w podlaskim i śląskim po 8,07-8,09 zł/l. Najmniej za litr autogazu zapłacimy w województwie świętokrzyskim, średnio 2,94 zł, podczas gdy w województwach lubuskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim litr autogazu kosztuje najwięcej, bo średnio od 3,19 do 3,23 zł.

Wzrosty cen grudniowej serii kontraktów na ropę naftową Brent wyhamowały w rejonie 97,20 USD/bbl. W piątek ropa Brent kosztuje około 96,40 USD/bbl i jest ok. 3 USD/bbl droższa niż przed tygodniem.

Zgodnie z danymi chińskiej GAC (General Administration of Customs) we wrześniu import ropy naftowej do Chin wzrósł o 3% do 9,83 mln bbl/d. Po trzech kwartałach tego roku średnioroczny import ropy naftowej ukształtował się na poziomie 9,95 mln bbl/d – 4,3% niższym niż w roku 2021.Rosja we wrześniu była drugim największym po Arabii Saudyjskiej dostawcą ropy naftowej do Chin – 7,46 mln bbl/d. Przy czym w porównaniu z wrześniem 2021 roku dostawy rosyjskiej ropy naftowej do Chin zwiększyły się o 22%, natomiast saudyjskiej spadły o 5,4%. Aktulanie udział ropy rosyjskiej i arabskiej w strukturze chińskiego importu jest praktycznie taki sam i wynosi po około 19%.

Podczas trwającej w Rijadzie konferencji Future Investment Initiative minister energii Arabii Saudyjskiej, książę Abdulaziz bin Salman skrytykował działania producentów ropy naftowej, takich jak USA, którzy zdecydowali się na uwolnienie strategicznych rezerw ropy naftowej. Jego zdaniem jest to mechanizm manipulowania rynkiem. Książe bronił ostatniej decyzji OPEC+ wskazując na słabnący popyt i ryzyko głębokiej recesji. Import saudyjskiej ropy naftowej do Europy osiągnął we wrześniu poziom 0,95 mln bbl/d i był blisko dwukrotnie wyższy niż we wrześniu 2021 roku.

Zapasy ropy naftowej w USA zgodnie z danymi EIA wzrosły w skali tygodnia o 2,6 mln bbl/d do 439,9 mln bbl/d. Amerykański poziom zapasów ropy jest 2% niższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku. Poziom zapasów olejów na rynku amerykańskim jest z kolei 20% niższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku.

Źródło: ISBnews / BM Reflex