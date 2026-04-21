Spółka &Charge z portfela InnoEnergy pozyskała 21 mln zł na rozwój platformy operacyjnej dla sieci stacji ładowania, podało InnoEnergy. Rundzie przewodzi fundusz wzrostowy Warsaw Equity Group (WEG), przy udziale dotychczasowych inwestorów: InnoEnergy, Porsche Ventures oraz Redstone.

Dynamiczny rozwój sieci ładowania w Europie, będący odpowiedzią na zwiększenie popytu na EV, uwypuklił rosnący problem: sama rozbudowa infrastruktury i dostępność stacji to za mało. Kluczowa staje się ich realna sprawność i doświadczenie użytkownika na miejscu, a to

często odbiega od danych widocznych w systemach firm zarządzających punktami ładowania. Operatorzy stacji ładowania często nie mają pełnego obrazu sytuacji w terenie. Problemy takie jak uszkodzone kable, zajęte miejsca parkingowe, brak oznaczeń czy ograniczony dostęp do stacji nie są wychwytywane przez standardowe systemy monitoringu, podkreślono.

„&Charge trafnie adresuje fundamentalny problem rynku. Infrastruktura ładowania jest rozproszona i w wielu przypadkach pozbawiona stałej obsługi na miejscu, przez co operatorzy nie mają pełnej widoczności realnego stanu swoich stacji. Same dane systemowe nie wystarczają, aby zapewnić niezawodność na poziomie infrastruktury krytycznej” – powiedział Jakub Głowaczewski z Warsaw Equity Group, cytowany w komunikacie.

„Europa Środkowa, w tym Polska, ma ogromny potencjał wzrostu infrastruktury ładowania i usług wokół niej. Do tego rośnie rola optymalizacji operacyjnej – wraz z rosnącą skalą rynku kluczowym wyzwaniem przestaje być sama budowa stacji, a zaczyna nim być ich efektywne zarządzanie, dostępność i maksymalizacja wykorzystania. W tym właśnie pomaga &Charge” – dodał prezes InnoEnergy CE Mikołaj Budzanowski.

Spółka rozwiązuje ten problem, łącząc platformę SaaS z siecią użytkowników i lokalnych partnerów serwisowych. Dzięki temu możliwe jest zbieranie danych bezpośrednio z terenu, szybsze wykrywanie problemów i ich skuteczne rozwiązywanie. Model działania &Charge obejmuje pełny proces operacyjny – od wykrycia problemu w terenie, przez jego ocenę i priorytetyzację, aż po realizację działań naprawczych i weryfikację efektu. Nowe finansowanie ma umożliwić dalszy rozwój platformy w kierunku pełnej warstwy operacyjnej wspierającej zarządzanie sieciami ładowania, wyjaśniono.

Dziś spółka współpracuje z czołowymi operatorami, takimi jak Ionity, Electra czy Allego i obsługuje ponad 50 tys. punktów ładowania w Europie.

&Charge planuje dalszą ekspansję na kluczowych rynkach europejskich, w tym także w Polsce i Rumunii, wykorzystując rosnące zapotrzebowanie operatorów na rozwiązania poprawiające niezawodność i jakość działania sieci ładowania.

„Przekonała nas skala i realność problemu operacyjnego wynikającego z braku widoczności rozproszonej infrastruktury, a także szybki wzrost rynku i rosnąca presja operatorów na optymalizację kosztów. &Charge ma bardzo dobre dopasowanie produkt–rynek, co potwierdzają współprace z największymi CPO na rynku europejskim. Spółka buduje przewagę dzięki połączeniu technologii z egzekucją działań w terenie i wyróżnia się silnym zespołem” – podsumował Głowaczewski.

Źródło: ISBnews