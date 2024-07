Energa Green Development – spółka zależna Energi z Grupy Orlen – rozpoczęła budowę pięciu farm fotowoltaicznych: PV Barczewo, PV Działdowo, PV Płońsk 1, PV Płońsk 2 i PV Wąbrzeźno o łącznej mocy ponad 42 MW, podała Energa.

Pod koniec czerwca wydano polecenie rozpoczęcia prac (ang. NTP) dla pięciu nowych inwestycji Energi na terenie trzech województw. Farmy Barczewo (9,4 MW mocy zainstalowanej) i PV Działdowo (5,9 MW) powstaną w woj. warmińsko-mazurskim. PV Płońsk 1 i PV Płońsk 2 (odpowiednio 8,3 oraz 8,7 MW) – w woj. mazowieckim. Z kolei PV Wąbrzeźno o mocy 10,1 MW powstanie w województwie kujawsko-pomorskim. Planowany termin uruchomienia instalacji to druga połowa 2025 roku, wymieniono.

„Energa Green Development weszła w II kwartał br. z grubym portfelem projektów OZE na różnym etapie realizacji, o łącznej mocy blisko 600 MW. Mamy plan, aby wartość ta stopniowo rosła poprzez akwizycje lub samodzielny rozwój” – powiedział p.o. prezesa Energi Sławomir Staszak, cytowany w komunikacie.

Oprócz wspomnianych projektów spółka kontynuuje budowę farm fotowoltaicznych Mitra i Żuki o łącznej mocy 67,4 MW.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej Orlen.

Źródło: ISBnews