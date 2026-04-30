ING Bank Śląski ocenia, że marżowość w obszarze kredytów hipotecznych będzie stabilna, poinformował prezes Michał Bolesławski. Rekordowa sprzedaż hipotek przez bank w I kwartale br. była wspierana refinansowaniami, ale tylko w kilkunastu procentach, dodała wiceprezes Bożena Graczyk.

„Nadal wierzymy, że rentowność jest na poziomie, który gwarantuje nam odpowiedni zwrot, i generalnie jest akceptowalna […]. Marże spadły, ale to się wiąże z tym, że byliśmy w cyklu obniżek stóp procentowych, więc teraz ta sytuacja powinna się ustabilizować, bo nie przewidujemy kolejnych obniżek stóp procentowych” – powiedział Bolesławski podczas konferencji prasowej, komentując rynek kredytów hipotecznych.

„Wierzymy, że kredyty hipoteczne będą mniej więcej na tym poziomie, na którym są, jeżeli chodzi o marże banku” – dodał.

W prezentacji bank podał, że udzielił w I kw. br. 5 939 mln zł kredytów hipotecznych (+27% r/r), co przekłada się na 18,5% udziału w rynku.

„Sprzedaż w I kwartale to było 5,9 mld zł, to jest jest nasz rekord historyczny. […] Dalej jesteśmy beneficjentem refinansowania kredytów w sektorze bankowym, ale jest to kilkanaście procent całej wartości sprzedaży kwartalnie” – powiedziała Graczyk.

W komentarzu do opublikowanych dziś wyników finansowych za I kwartał prezes wskazywał, że miniony kwartał był dla ING BSK okresem dalszego wzrostu w kluczowych obszarach działalności zgodnych z kierunkami strategii. Bank zwiększył liczbę klientów detalicznych do 4,7 mln, czyli o 133 tys. r/r, a klientów korporacyjnych o 24,3 tys. r/r do 599 tys. Równolegle w porównaniu rok do roku osiągnął wzrost portfela kredytowego o 9%, a depozytów klientów o 10%. W tym czasie wzrost funduszy inwestycyjnych wyniósł 26%.

