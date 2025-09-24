Najchętniej wybieraną formą dostawy zakupów przez Internet są maszyny Paczkomat InPost, które wybiera ponad 87% ankietowanych, podał InPost, powołując się na dane Gemius za 2025 r. Maszyny InPost są również wskazywane przez 95% badanych jako najbardziej motywujące do zakupów online.

„Najnowsze badanie Gemius za 2025 rok nie wskazuje na przełomowe zmiany w zakresie dostaw dla branży e-commerce. Konsumenci stawiają na rozwiązania, które są wygodne, szybkie i efektywne, dlatego maszyny Paczkomat InPost nadal pozostają najbardziej motywującą oraz najczęściej wybieraną formą dostawy i zwrotu. InPost od lat jest pionierem wśród innowacyjnych rozwiązań – jako pierwszy wprowadził zdalne odbiory z maszyn Paczkomat, możliwość śledzenia paczki, a także nadania bez etykiet. Dzięki temu zbudował silną przewagę rynkową – obecnie ponad 50% ankietowanych korzysta z odbioru zdalnego, a 3/4 użytkowników wysoko ocenia jakość trackingu przesyłek w kanałach mobilnych” – powiedziała chief marketing & ESG officer InPost Izabela Karolczyk-Szafrańska, cytowana w komunikacie.

Według ankietowanych raportu Gemius pt. „E-commerce w Polsce w 2025 r.” maszyny Paczkomat InPost są najczęściej wybieranym sposobem dostawy – 87% badanych wskazało tę formę jako najbardziej preferowaną. Szczególnie popularne są one wśród najmłodszych respondentów: 94% osób w wieku 15-24 wybiera dostawy przez maszyny InPost. Również w przypadku zwrotów automaty paczkowe cieszą się dużym uznaniem, a 91% ankietowanych preferuje dokonywanie zwrotu za pomocą Paczkomat InPost. Raport zwraca uwagę na malejące zainteresowanie tradycyjnymi usługami kurierskimi – z wyjątkiem InPost, który zdołał zwiększyć swoje udziały o 8 pkt proc.

Jak wskazują ankietowani przez Gemius, bliskość urządzeń Paczkomat jest kluczowym czynnikiem dla 88% konsumentów dokonujących zakupów online. Wśród najważniejszych czynników skłaniających do zakupów online znalazły się także możliwość zarządzania przesyłkami za pomocą aplikacji (78%) oraz opcje śledzenia przesyłki (85%).

Pozycja InPost jako lidera na rynku usług pocztowych i kurierskich znajduje odzwierciedlenie nie tylko w raporcie Gemius, ale również w najnowszych danych UKE. 71,8% ankietowanych wskazało InPost jako głównego operatora usług pocztowych, z którego korzystają. Drugie miejsce w tym rankingu zajęło DPD z wynikiem 9,7%, kolejne miejsca zajmują Pocztex – 6,5%, DHL – 6,4%, Allegro (OneKurier) – 1,8 %, a także Ruch (Orlen Paczka) – 1,4%, zakończono.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Źródło: ISBnews