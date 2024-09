Polski Fundusz Rozwoju (PFR) powołał Akademię PFR dla Miast – bezpłatny program edukacyjny skierowany do samorządowców, którzy chcą zdobyć umiejętności w obszarach ESG, projektowania innowacyjnych usług i miejskiej rezyliencji, podał Fundusz. Rekrutacja uczestników trwa do 30 września.

„Polski Fundusz Rozwoju od lat wspiera rozwój polskich miast i gmin, dostarczając im nowoczesne narzędzia i rozwiązania. Jednym z flagowych programów, który wzmacnia kompetencje liderów samorządowych, jest Akademia PFR dla Miast – unikalny projekt edukacyjny, dostarczający eksperckiej wiedzy z zakresu projektowania i wdrażania nowych technologii, które stawiają na zrównoważony rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców” – powiedziała dyrektorka Departamentu Rozwoju Innowacji w PFR Eliza Kruczkowska, cytowany w komunikacie.

Akademia PFR dla Miast oferuje uczestnikom szereg praktycznych warsztatów, wizyt studyjnych oraz interaktywnych zadań, które są dostosowane zarówno do specjalistów, jak i liderów samorządowych. Celem jest wyposażenie uczestników w umiejętności, które pozwolą im skutecznie zarządzać miastami i wdrażać innowacyjne rozwiązania. Program obejmuje moduły realizowane zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, co umożliwia elastyczne dopasowanie do potrzeb uczestników.

„Program adresowany jest do pracowników samorządowych odpowiedzialnych za kluczowe dziedziny rozwoju w miastach na prawach powiatu, gminach miejskich i miejsko-wiejskich liczących od 5 do 100 tysięcy mieszkańców. W ramach rekrutacji do pierwszej części programu samorząd może zgłosić dowolną liczbę kandydatów na reprezentanta, jednak finalnie w procesie rekrutacji wyłonionych zostanie maksymalnie 2 kandydatów z danego samorządu” – czytamy w komunikacie.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) to grupa finansowa oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Jej priorytetami są: inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, wsparcie samorządów oraz realizacja programu pracowniczych planów kapitałowych.

Źródło: ISBnews