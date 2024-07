Sejm przyjął prawo komunikacji elektronicznej, które wdraża do polskiego prawa przepisy Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Regulacja zakłada m.in. wprowadzenie jednolitych uniwersalnych gniazd – USB typu C dla smartfonów, tabletów, czy laptopów oraz usługi Advanced Mobile Location (AML), dzięki której będzie można przekazywać precyzyjne informacje o lokalizacji osoby dzwoniącej na numer alarmowy 112.

Za ustawą prawo komunikacji elektronicznej głosowało 411, przeciw było 15, wstrzymało się 7. Z kolei za przyjęciem ustawy przepisy wprowadzające ustawę prawo komunikacji elektronicznej głosowało 412, przeciw było 12, wstrzymało się 8.

Wcześniej posłowie odrzucili poprawki do obydwu ustaw, w tym m.in. tę, ustanawiającą opłatę za zwrot niewykorzystanych środków pre-paid na poziomie 1 zł.

Ustawa zakłada, że smartfony, tablety, słuchawki, zestawy słuchawkowe, czytniki czy laptopy, będą miały jednolite, uniwersalne gniazdo – USB typu C. Urządzenia mają być sprzedawane z ładowarką lub bez niej i zawierać etykiety informujące w jaki sposób poprawnie ładować dane urządzenie. Natomiast piktogramy umieszczone na urządzeniach objętych regulacją mają informować o tym, czy do urządzania jest dołączona ładowarka.

Wprowadzona ma zostać w Polsce usługa Advance Mobile Location (AML). Umożliwia ona przekazanie do operatora numeru alarmowego danych lokalizacyjnych użytkownika dzwoniącego na numer alarmowy. Ustawa przewiduje, że dana lokalizacyjna w oparciu usługę AML będzie przekazywana do systemu PLI CBD (Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych) w przypadku jej prawidłowego wyzwalania z urządzenia końcowego i zaadresowania.

Ustawa wprowadza np. możliwość otrzymania przez abonentów pre-paid zwrotu pozostałych na koncie środków z doładowań, w przypadku wygaśnięcia ważności konta (obecnie one przepadają). Zobowiązuje operatorów do tego, aby dostarczali konsumentom prostych informacji o warunkach umowy, zanim ją podpiszą. Dzięki temu każdy użytkownik będzie mógł świadomie zdecydować, która oferta jest dla niego najlepsza.

Ustawa określa zasady naliczania dodatkowych opłat, dzięki którym operatorzy nie będą mogli naliczać wątpliwych opłat za dodatkowe usługi. Ma zapewnić lepszą ochronę konsumentów przed nieuczciwymi sprzedawcami usług telekomunikacyjnych, którzy odwiedzają klientów w ich domach bez wcześniejszego umówienia.

PKE będzie regulować kwestię wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych i rejestru jednostek samorządu terytorialnego. Nowe prawo będzie również określać obowiązki:

– informacyjne podmiotów funkcjonujących na rynku komunikacji elektronicznej,

– związane z bezpieczeństwem sieci i usług,

– na rzecz bezpieczeństwa państwa

oraz opłaty związane z funkcjonowaniem na rynku komunikacji elektronicznej.

Prawo reguluje zasady gospodarowania częstotliwościami oraz zasobami numeracji, w tym warunki, ich przydzielania, zmiany i odnawiania rezerwacji częstotliwości oraz uzyskiwania pozwoleń radiowych. PKE reguluje również procedury, jakie wiążą się z postępowaniami selekcyjnymi, które prowadzi prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Prezes UKE będzie uprawniony do tego, by wydawać decyzje obszarowe, które będą regulować dostęp do sieci telekomunikacyjnych. Te decyzje mają zastąpić indywidualne pozwolenia i dotyczyć określonych obszarów kraju.

Częstotliwości dla systemów szerokopasmowych będzie można rezerwować na nie mniej niż 15 i nie dłużej niż 20 lat, co zapewni stabilność dla posiadaczy praw. Rezerwacje będzie można również przedłużać o maksymalnie 5 lat, ale łączny czas nie może przekroczyć 20 lat.

Ustawa określa procedury: analizy rynków właściwych, nakładanie obowiązków regulacyjnych, regulację rynków hurtowych i detalicznych, warunki inwestowania oraz rachunkowość regulacyjną i kalkulację

Reguluje zawieranie i rozwiązywanie umów, zakres dokumentów, które składają się na umowę o świadczenie usług komunikacji elektronicznej, reklamacje usług oraz dostęp do niezależnego narzędzia, dzięki któremu będzie można porównywać oferty usług. Wprowadza także przepisy o usługach direct billing.

Przepisy mają premiować operatorów, którzy będą zastępować miedzianą infrastrukturę sieciami światłowodowymi. Przepisy te mają utrzymać zdrową konkurencję na rynku telekomunikacyjnym i chronić prawa obecnych użytkowników.

Ministerstwo Obrony Narodowej ma zarządzać przydziałami dla użytkowników rządowych, a prezes UKE – przydziałami dla użytkowników cywilno-rządowych.

PKE wprowadza nowy system opłat za wydanie pozwolenia, który zastąpi dotychczasową opłatę skarbową, jaką pobierał Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Samodzielną opłatę będzie pobierać prezes UKE, a w przypadku opłat za stacje bazowe — połowa ich kwoty trafi do gminy, na której terenie mieścić się będzie ta stacja.

Dyrektywa ustanawiająca Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej weszła w życie 20 grudnia 2018 r. i zawiera pakiet przepisów kompleksowo regulujących sektor łączności elektronicznej. Termin jej transpozycji upłynął w grudniu 2020 r. W związku z brakiem implementacji dyrektywy przez Polskę w lipcu 2022 r. Komisja Europejska skierowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Zgodnie z orzeczeniem TSUE Polska została zobowiązana do zapłaty: ryczałtu w wysokości 4 mln euro, okresowej kary pieniężnej w wysokości 50 tys. euro dziennie, licząc od tego dnia do dnia usunięcia naruszenia, oraz zwrotu kosztów postępowania przed TSUE.

Źródło: ISBnews