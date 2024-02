Sprzedaż miedzi Grupy KGHM wyniosła 57 tys. ton w styczniu br. i spadła o 2% względem stycznia 2023 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

„Sprzedaż miedzi wyniosła 57,0 tys. ton i była niższa o 1,2 tys. ton (-2%) od sprzedaży zrealizowanej w styczniu 2023 roku. Wyższa sprzedaż miedzi została odnotowana w KGHM Polska Miedź S.A., niższa natomiast w KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz w Sierra Gorda S.C.M” – czytamy w komunikacie.

Ponadto:

– Sprzedaż srebra wyniosła 66,9 tony i była niższa o 18,0 ton (-21%) od sprzedaży zrealizowanej w styczniu 2023 roku. Niższa sprzedaż srebra została odnotowana we wszystkich segmentach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

– Sprzedaż TPM wyniosła 15,1 tys. troz i była niższa o 7,4 tys. troz (-33%) od sprzedaży zrealizowanej w styczniu 2023 roku. Niższa sprzedaż TPM została odnotowana we wszystkich segmentach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

– Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,8 mln funtów i była wyższa o 0,7 mln funtów od sprzedaży zrealizowanej w styczniu 2023 roku. Wzrost sprzedaży molibdenu został odnotowany w Sierra Gorda S.C.M. oraz w KGHM INTERNATIONAL LTD, wymieniono w materiale.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2022 r. miała 33,85 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews