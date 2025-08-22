Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 18-22 sierpnia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Reklama aptek: Rząd planuje przyjęcie w IV kw. projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego, którego celem jest uchylenie całkowitego zakazu reklamy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych (obowiązującego od 2012 r.), podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Podatek cyfrowy: Grupa Polsat Plus uważa, że sprawę podatku cyfrowego należy uregulować, głównie ze względu na to, żeby polskie spółki mogły na równi konkurować z globalnymi graczami, poinformował wiceprezes grupy Maciej Stec.

AI: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) pracuje nad strategią AI, a przyszły rok ma stać na giełdzie m.in. pod znakiem sztucznej inteligencji, poinformował prezes Tomasz Bardziłowski.

Praca w IT: Specjaliści IT w Polsce jako największe zagrożenia dla swojej kariery widzą: niestabilną gospodarkę (35%), tańszą konkurencję z zagranicy (25%) oraz ryzyko zastąpienia ich przez AI i nowe technologie (23%), wynika z badania ManpowerGroup.

BLIK: Użytkownicy BLIK-a zrealizowali łącznie 1 392 mln transakcji we wszystkich kanałach w I poł. 2025 r., czyli o 24% więcej r/r, a ich wartość wyniosła 207,3 mld zł, czyli o 31% więcej r/r, poinformowała członkini zarządu Polskiego Standardu Płatności (PSP) – operatora systemu BLIK – Katarzyna Matuszczyk. W tym czasie zrealizowano 661,6 mln płatności e-commerce (+22% r/r) na kwotę 102,4 mld zł (+29% r/r).

E-commerce: Rynek odzieży używanej w Polsce rósł w ostatnich sześciu latach średnio o 34% rocznie, napędzany popularnością internetowych platform sprzedażowych, wynika z raportu firmy doradczej OC&C Strategy Consultants. W 2029 roku co trzeci kupowany w Polsce element garderoby będzie pochodzić z drugiej ręki i do tego czasu wartość polskiego rynku online odzieży używanej podwoi się do ponad 3 mld euro.

Centra danych: Warszawa konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako kluczowy hub infrastruktury cyfrowej w Polsce – obecnie dysponuje 147 MW mocy operacyjnej i pipeline’em na poziomie 109 MW, poinformował Kamil Żach, account executive, Poland Data Centre Advisory Team, Cushman & Wakefield. Według firmy, obecne szacunki wskazują, że do 2030 roku rynek centrów danych w Polsce potroi się, osiągając ponad 500 MW, z czego znacząca część tej mocy będzie służyć usługom opartym na sztucznej inteligencji (AI). Stolica korzysta z przyjaznego otoczenia regulacyjnego, silnego popytu ze strony dużych firm oraz relatywnie niskich ograniczeń planistycznych, co czyni ją preferowaną lokalizacją zarówno dla dostawców typu hyperscale, jak i colocation.

Roaming: W Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej została opublikowana Decyzja w sprawie przyznania sobie nawzajem przez Unię Europejską i Ukrainę traktowania zgodnie z zasadami rynku wewnętrznego w odniesieniu do sektora roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej. Jak podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), analogicznej regulacji należy się spodziewać w odniesieniu do Mołdawii. Decyzja dotycząca Mołdawii będzie opublikowania w najbliższych dniach. Decyzje o włączeniu obu krajów do strefy RLAH (Roam Like At Home) zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.

Cyberbezpieczeństwo: Już blisko połowa centrów usług biznesowych w Polsce świadczy usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, wynika z danych ABSL. Wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa idzie w parze z rosnącą złożonością środowisk technologicznych. Prawie 75% centrów w Polsce wdrożyło inteligentną automatyzację procesów (IPA), a blisko 70% planuje skalować rozwiązania AI w swoich jednostkach biznesowych.

E-commerce: Raport „E-commerce w Polsce 2024” wskazuje, że już trzech na czterech konsumentów kupuje produkty lub usługi na polskich stronach internetowych. Zakupy online są popularnym sposobem na zdobywaniu nowych rzeczy w różnych grupach wiekowych. Wprawdzie największy odsetek internetowych klientów dotyczy grupy wiekowej 25-34 (79%), jednak wartość ta jest niewiele niższa w przypadku osób 50+ (77%) oraz kupujących między 35. a 49. rokiem życia (73%). Paradoksalnie to właśnie najmłodsi konsumenci najrzadziej korzystają podczas zakupów z polskich stron internetowych (68%). Nie oznacza to jednak, że osoby te unikają Internetu lub preferują sklepy stacjonarne. Badania pokazują, że kupujący z grupy wiekowej 15-24 zdecydowanie częściej robią zakupy w social mediach (53% w porównaniu do 19% ogółu badanych) oraz są grupą najchętniej korzystającą z oferty zagranicznych stron internetowych (44% w porównaniu do 36% ogółu badanych). Jak podkreśla Michał Miśniakiewicz, chief technology officer w INEO, głównym wyzwaniem dla detalistów, którzy prowadzą sklep stacjonarny i chcą rozpocząć działalność e-commerce, jest integracja systemów.

AI: Chociaż agenci AI zyskują popularność w miejscu pracy, pracownicy nadal chcą wytyczenia jasnych granic dla wspólnego działania, wynika z raportu Workday Inc, platformy AI do zarządzania ludźmi, finansami i agentami. Raport wskazuje, że 75% respondentów czuje się komfortowo współpracując z agentami AI, a 30% akceptuje bycie zarządzanym przez sztuczną inteligencję. „Wkraczamy w nową erę pracy, w której sztuczna inteligencja może być niesamowitym partnerem uzupełniając ludzkie cechy takie, jak przywództwo, empatia i zdolność do podejmowania przemyślanych decyzji. Budowanie zaufania oznacza wykorzystywanie sztucznej inteligencji świadomie i stawianie ludzi w centrum każdej podejmowanej decyzji” – powiedziała Kathy Pham, vice president, AI w Workday. Trzech na czterech pracowników czuje się bardzo swobodnie, gdy agenci AI współpracują z nimi i wskazują im nowe umiejętności. Jednak tylko 30% akceptuje sytuację, w której agent AI nimi zarządza. Jednocześnie 24% respondentów dobrze znosi obecność agentów AI działających w tle bez wiedzy ludzi.

E-commerce: Dla ponad 36% przedsiębiorców w Polsce szybkość transakcji to jeden z kluczowych wskaźników efektywności, wynika z badania „Adyen Index: Retail Report 2025”. 28% wdraża płatności typu one-click, aby maksymalnie skrócić moment zakupu i zmniejszyć liczbę porzuconych koszyków; 39% wdraża strategię Unified Commerce, aby dzięki danym móc szybciej i celniej reagować w kluczowych momentach; 86% firm doświadczyło w 2024 r. przestojów systemowych, tracąc przychody sięgające nawet 24 tys. zł – 33% wdrożyło fallback; 32% inwestuje w AI, aby szybciej wykrywać nadużycia i utrzymać płynność zakupów nie narażając uczciwych klientów na opóźnienia.

AI: W tym roku to AI planuje Polakom wakacje, wskazuje raport „Biura podróży w erze AI”, przygotowany przez Sorikko, firmy IT dostarczającej narzędzie do automatycznego monitoringu marek w AI. „Konsumenci coraz częściej wybierają rozmowę z AI zamiast przeszukiwania sieci. To tam pytają ChatGPT 'gdzie jest teraz ciepłe lato i gdzie mogę spędzić tydzień za 5 tys. zł’ zamiast ślęczeć nad wyszukiwaniami w Google’u” – powiedział Jakub Mazurkiewicz, CEO Sorikko. Analitycy Sorikko, wyliczyli, że 3 największe działające w Polsce biura podróży czyli Itaka, TUI oraz Rainbow dominują pod kątem obecności w odpowiedziach najpopularniejszych modelach sztucznej inteligencji. Różnice między nimi nie przekraczają 2 pkt proc. – według danych zawartych w raporcie, wymienione marki występują w niemal 90% odpowiedzi z Gemini, Groka, Deepseeka czy ChatGTP. Kolejne firmy turystyczne w zestawieniu są już zdecydowanie rzadziej wymieniane przez AI. Coral Travel notuje wynik na poziomie 44%, a Exim Tours – 26%.

Handel: 39% ankietowanych rodziców przyznaje, że ich dzieci korzystają z narzędzi opartych na AI w celach edukacyjnych, wynika z badania zrealizowanego przez SW Research na zlecenie Empiku. Co trzeci rodzic (32%) nie widzi żadnych przeciwwskazań, by uczeń wykorzystywał treści wygenerowane przez AI, jeśli ma to pomóc w zdobyciu dobrych ocen. Co czwarty rodzic (26%) deklaruje, że korzystał z pomocy AI przy planowaniu lub realizacji zakupów szkolnych.

Opłata reprograficzna: Związek Cyfrowa Polska wskazuje, że opłata reprograficzna w obecnym kształcie to „podatek od nowoczesności”. Związek Cyfrowa Polska, reprezentujący producentów i dystrybutorów sprzętu elektronicznego, zaapelował do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o natychmiastowe wstrzymanie prac nad projektem rozszerzenia katalogu urządzeń objętych opłatą reprograficzną. Organizacja w piśmie skierowanym do resortu w ramach konsultacji społecznych ostrzega, że proponowane zmiany przekształcą rekompensatę dla twórców w powszechny „podatek od elektroniki”, który najbardziej uderzy w polskich przedsiębiorców i konsumentów.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Digitree Group: Miała 0,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. br. przy 1,03 mln zł EBITDA, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Grupa Fabrity: Odnotowała 3,3 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w I poł. 2025 r. (spadek o 1 mln zł r/r) przy 33,9 mln zł przychodów ze sprzedaży usług (spadek o 3,8 mln zł r/r), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Kino Polska TV: Odnotowało 19,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 17,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa Polsat Plus: Będzie „jeszcze bardziej” koncentrował się na wzroście ARPU (przychodu na klienta) w kolejnych kwartałach, poinformował wiceprezes grupy Maciej Stec.

Grupa Polsat Plus: Ocenia, że „znajdzie dobry moment, aby zająć się refinansowaniem zobowiązań, poinformowała członek zarządu ds. finansowych i ESG Cyfrowego Polsatu, wiceprezes ds. finansowych Polkomtelu z Grupy Polsat Plus Katarzyna Ostap-Tomann.

Grupa Polsat Plus: Spodziewa się zdecydowanego obniżenia capexu rozwojowego w segmencie „zielona energia” w przyszłym roku, poinformowała poinformowała członek zarządu ds. finansowych i ESG Cyfrowego Polsatu, wiceprezes ds. finansowych Polkomtelu z Grupy Polsat Plus Katarzyna Ostap-Tomann.

Scanway: Ma nadzieję na współpracę ze SpaceX lub przynajmniej z firmami z jego otoczenia, poinformował prezes Jędrzej Kowalewski. Spółka prowadziła już w tej sprawie rozmowy.

Scanway: Opublikuje strategię rozwoju do końca września, poinformował prezes Jędrzej Kowalewski. Zarząd podtrzymuje też, że chce zadebiutować na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w tym roku i złoży prospekt na przełomie sierpnia i września.

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbisu za lipiec br. wyniosły ok. 281 mln USD, co oznacza wzrost o ok. 26% r/r, podała spółka.

Grupa Polsat Plus: Odnotowała 112,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 146,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Legimi: Oczekuje zwiększenie obrotów w kolejnych miesiącach, a celem na kolejne kwartały jest powrót na ścieżkę wzrostów i ustabilizowanie marżowości biznesu, poinformował prezes Mikołaj Małaczyński. W III kw. Legimi nie zakłada żadnych odpisów.

Action: Miał 10,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach 713,14 mln zł w II kw. br., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 62,49 mln zł.

Wedel: Od sierpnia dyrektorem działu technologii i transformacji cyfrowej został Piotr Hołownia, menedżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w digitalizacji oraz wdrażaniu metod zwinnego zarządzania. Hołownia zdobywał doświadczenie w firmach takich jak Reckitt, IKEA Polska oraz T-Mobile Polska. Odpowiadał w nich m.in. za rozwój nowoczesnych platform cyfrowych, wdrażanie tzw. zwinnych metod zarządzania (tj. agile) oraz optymalizację procesów organizacji w celu zwiększenia efektywności i poprawy doświadczeń klientów.

Stormshield: Europejski producent technologii bezpieczeństwa IT, będący częścią grupy Airbus, wzmacnia swoją obecność w naszym kraju. Stormshield rozwija swój polski zespół i kontynuuje działania promujące wiedzę i dobre praktyki związane z dyrektywą NIS2. „Efektem niepewnej sytuacji w globalnej polityce jest wzrost zainteresowania technologiami bezpieczeństwa tworzonymi w Europie, a do takich zaliczają się produkty Stormshield. Polski rynek ma duży potencjał, a dodatkowym impulsem jego rozwoju jest również zbliżający się finał prac związanych z implementacją założeń dyrektywy NIS2 do krajowego prawodawstwa. Powiększenie zespołu pozwoli nam jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów i partnerów handlowych, obecnych i przyszłych” – powiedział Paweł Śmigielski, menadżer Stormshield w Polsce.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Detalion Games: Podpisał list intencyjny dotyczący nabycia 100% udziałów w spółce technologicznej Volaria specjalizującej się w rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji, podał Detalion Games. Planowana transakcja stanowi kluczowy krok w strategicznej transformacji spółki w Volaria AI – podmiot skoncentrowany na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań AI dla przedsiębiorstw, podkreślono.

mPay: mPay i Hexelon (jako inwestorzy mniejszościowi) oraz Adalan Ventures i Topos Network PTE (jako inwestorzy większościowi) podpisali list intencyjny (LOI), zgodnie z którym zamierzają zawrzeć umowę inwestycyjną celem utworzenia podmiotu świadczącego licencjonowane usługi mikrofinansowe na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, podał mPay.

Vinci: Vinci z Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), zainwestował w polską firmę produkującą precyzyjne lasery – Fluence Technology, podał bank. Spółka produkuje lasery światłowodowe femtosekundowe. Wykorzystywane one są między innymi przez producentów zaawansowanej elektroniki.

Euvic: Chce pozyskać kapitał na dużą akwizycję zagraniczną po pojawieniu się na giełdzie i ocenia, że rozmowy z potencjalnym podmiotem „zaczynają nabierać konkretnych kształtów”, podała spółka.

Komputronik: Odnotował 1,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2025/2026 (kwiecień-czerwiec 2025) wobec 5,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Pointpack: Odnotował 2,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 roku wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Legimi: Odnotowało 0,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 roku wobec 3,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

1Security: Fundusz venture capital Digital Ocean Ventures zainwestował w polski startup rozwijający rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa dla środowiska Microsoft 365.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Scanway: Podpisał dokument Authorisation to Proceed (ATP) z Creotech Instruments, co oznacza rozpoczęcie przez spółkę prac w ramach projektu Country Awareness Mission in Land Analysis (CAMILA), podał Scanway. Przedmiotowy dokument poprzedza podpisanie umowy wykonawczej pomiędzy Scanway a Creotech. W ramach ATP Scanway rozpocznie prace nad pierwszym kamieniem milowym po stronie spółki.

WATS: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) realizuje prace nad systemem WATS zgodnie z harmonogramem, poinformował prezes Tomasz Bardziłowski.

Mennica Polska: Zawarła z Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM), umowę w przedmiocie m.in: wdrożenia i uruchomienia systemu biletowego w zakresie transportu publicznego, podała spółka. Całkowita wartość umowy wynosi netto 283 216 915,20 zł. Okres jej obowiązywania upływa 19 września 2037 r.

Alior Bank: Uruchomił kantor walutowy – klienci indywidualni Alior Banku mogą korzystać z funkcji kantoru w aplikacji mobilnej Alior Mobile oraz serwisie transakcyjnym Alior Online. Nowe rozwiązanie działa w systemie 24/7.

Bank Pocztowy: Zakończył wdrożenie usługi PocztowyID, umożliwiającej klientom zdalne potwierdzanie tożsamości za pomocą mojeID od Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR). Dzięki temu klienci mogą m.in. założyć profil zaufany, uzyskać dostęp do danych urzędowych, m.in. podatkowych, zdrowotnych, ubezpieczeniowych oraz składać wnioski i podpisywać dokumenty na stronach administracji publicznej. Wcześniej, od kwietnia 2025 roku, usługa była dostępna wyłącznie w obszarze komercyjnym – do zdalnego potwierdzania tożsamości przy zawieraniu umów z firmami ubezpieczeniowymi czy operatorami telekomunikacyjnymi.

mObywatel: Identyfikator komornika sądowego to kolejny dokument, który pojawił się w aplikacji mObywatel. Dzięki jego cyfrowej wersji swoje uprawnienia zawodowe potwierdzi komornik sądowy, a także asesor i aplikant komorniczy.

InPost: Grupa rozszerza funkcjonalność aplikacji InPost Mobile o integrację z Apple CarPlay. Pozwoli to użytkownikom odbieranie przesyłek bezpośrednio z ekranu samochodu – bez konieczności używania telefonu. Integracja umożliwi nawigację do wybranego urządzenia Paczkomat.

DPD: P3 Logistic Parks wybudował magazyn typu BTS w parku P3 Bydgoszcz dla DPD Polska. Obiekt ma 7 117 m2 powierzchni magazynowej i 742 m2 powierzchni biurowej i pełni funkcję związane z lokalnym procesowaniem przesyłek.

VeloBank, Empik: VeloBank kontynuuje wspólne działania z Empikiem, które mają na celu zachęcenie Polaków do sięgania po książkę w wolnym czasie. W ramach inicjatywy użytkownicy aplikacji Empik Go będą mogli skorzystać z wirtualnej „Letniej strefy książki z VeloBank”. W ramach kampanii użytkownicy aplikacji Empik Go przez 4 tygodnie będą mogli sięgnąć po pozycje polecane przez VeloBank. Dodatkowo bank zaproponował dostęp do Empik Go Standard do 30 dni bez żadnych opłat.

Allegro: Startuje z akcją skierowaną do fanów „League of Legends”, „Teamfight Tactics” oraz „Valorant”. Kampania „Jak grasz, to gamEXP z Allegro” oznacza szereg atrakcji dla graczy: wyzwania w popularnych tytułach Riot Games, streamingi i nagrody w postaci Smart! Monet. Akcja potrwa od 18 sierpnia do 15 września 2025 roku, a łączna wartość nagród wynosi 1 mln Smart! Monet.

zrzutka.pl: Kilka tygodni po wdrożeniu płatności powtarzalnych BLIK na zrzutka.pl, 61% nowych płatności cyklicznych jest inicjowanych za pomocą tej metody. Na zrzutka.pl wdrożony został model subskrypcyjny. Wspierający deklaruje pomoc stałą kwotą, a płatności pobierane są w pełni automatycznie.

RTV Euro AGD: W czwartek w Parku Handlowym S1 przy ul. Kruszyńskiej otwarty został trzeci salon sieci RTV Euro AGD we Włocławku. Nowy sklep dołączył do sieci ponad 345 punktów RTV Euro AGD w całej Polsce.

Pyszne.pl: Uruchamia program subskrypcyjny Pyszne.pl+. W ramach jednorazowej opłaty w wysokości 9,99 zł użytkownicy zyskają dostęp do nielimitowanych darmowych dostaw przez 90 dni. W pierwszej fazie testów Pyszne.pl+ przyciągnęło ponad 15 000 subskrybentów, co pokazuje duże zainteresowanie użytkowników tą ofertą.

flaconi: Wiodący sklep internetowy z perfumami i kosmetykami w Niemczech ogłosił rozpoczęcie swojej pierwszej kampanii marketingowej budującej świadomość marki w Polsce.

SPAR, Binance Pay, DFX.swiss: Dzięki nowemu partnerstwu szwajcarscy konsumenci mogą teraz płacić za codzienne zakupy spożywcze stablecoinami oraz innymi kryptowalutami. To pierwsze ogólnokrajowe wdrożenie systemu płatności krypto w segmencie detalicznego handlu spożywczego. W ramach współpracy z Binance Pay, bezpiecznym i intuicyjnym rozwiązaniem płatniczym od Binance, oraz szwajcarskim fintechiem DFX.swiss, klienci mogą regulować należności w kryptowalutach w ponad 100 sklepach SPAR w całej Szwajcarii. Jest to pierwsze ogólnokrajowe wdrożenie systemu płatności krypto w segmencie detalicznego handlu spożywczego. Proces wdrożenia już trwa – w nadchodzących miesiącach ponad 300 lokalizacji SPAR zostanie wyposażonych w obsługę płatności cyfrowymi aktywami.

Palo Alto Networks: Ogłosił 2 nowe rozwiązania bezpieczeństwa, które mają pomóc organizacjom pewnie poruszać się w zmieniającym się środowisku kwantowym oraz nadążać za wysoce dynamicznymi środowiskami chmurowymi i opartymi na sztucznej inteligencji. „Zagrożenie dla szyfrowania ze strony technologii kwantowych nie jest już kwestią teoretyczną. To realny scenariusz, który wymaga natychmiastowego działania. Dzięki najnowszym innowacjom, obejmującym cały cykl gotowości kwantowej, stajemy się pionierami w zupełnie nowej erze cyberochrony” – powiedział Anand Oswal, senior vice president i network security general manager w Palo Alto Networks.

Orange Polska: Na rozpoczęcie roku: szkolnego, akademickiego i powrót do pracy operator przygotował liczne promocje oraz premierowe usługi. Pojawiła się nowa oferta – Rodzinne numery – ze zniżkami do 50% na abonamenty i smartfony dla siebie lub bliskich, a także z dodatkową pulą GB. Kolejna okazja to najszybszy światłowód i 209 kanałów TV za 0 zł przez rok oraz do 6 miesięcy Netflixa. Jest też konkurs, w którym 3 rodziny mogą wygrać wyjątkową wycieczkę do Irlandii wraz z Orange i Netflixem. Na przedsiębiorców czeka m.in. bezpłatna usługa, która zwiększa bezpieczeństwo w sieci.

Vertiv: Wprowadziła do oferty skalowalne prefabrykowane rozwiązanie Vertiv OneCore. Umożliwia ono integrację sprawdzonych technologii Vertiv w zakresie zasilania, chłodzenia i infrastruktury IT w jednym systemie. Niektóre najważniejsze cechy rozwiązania Vertiv OneCore: skalowalna moc – obsługa od 5 do 50 MW w jednym bloku, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię dla środowisk sztucznej inteligencji; elastyczność przy dużej gęstości – zakres konfiguracji od 96 do 944 szaf; szeroki zakres napięć – zgodność z napięciem od 11 do 35 kV i trójfazowym napięciem wejściowym 400-480 V; zoptymalizowana wydajność środowiskowa – praca w temperaturach od -20°C do 55°C. „Vertiv OneCore stanowi naszą odpowiedź na potrzebę zmniejszenia złożoności i przyspieszenia budowy centrów danych o dużej skali. Wiemy, że wyzwaniem jest nie tylko projektowanie z myślą o aktualnych potrzebach, ale także budowanie elastycznej podstawy infrastrukturalnej na przyszłość. Rozwiązanie OneCore zmniejsza złożoność projektów poprzez standaryzację kluczowych komponentów, zachowując jednocześnie elastyczność w zakresie skalowania i ewolucji, łatwej rozbudowy oraz integracji nowych rozwiązań technicznych wraz z rozwojem wymagań biznesowych i informatycznych” – powiedział Viktor Petik, starszy wiceprezes ds. rozwiązań infrastrukturalnych w Vertiv.

Vectra: Rozpoczęła nową kampanię promocyjną, w której klienci mogą otrzymać 6-miesięczny dostęp do platformy Netflix w prezencie. W ramach kampanii, nawiązującej do premiery drugiego sezonu serialu „1670”, operator przygotował dodatkowe działania promocyjne.

Innowacyjna Platforma Handlu (IPH): Uruchomiła Platformę Analityczną, pierwsze narzędzie integrujące dane z tysięcy sklepów niezależnych w tak spójny i uporządkowany sposób. To rozwiązanie otwiera przed producentami FMCG nowe możliwości analizy oraz planowania działań handlowych i marketingowych opartych na rzeczywistych zachowaniach konsumentów.

Genetec: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego kontynuuje cyfrową transformację. Dzięki wdrożeniu zaawansowanego systemu kontroli dostępu Genetec Security Center, budynek stał się nowoczesnym i bezpiecznym centrum naukowym – pierwszym tego typu projektem na polskich uczelniach.

DHL: Aplikacja Mój DHL przekroczyła liczbę 5 mln aktywnych użytkowników w 28 miesięcy od swojego debiutu. To narzędzie do zarządzania przesyłkami jest cenione m.in. za możliwość śledzenia kuriera na mapie, zdalne otwieranie skrytek w automatach DHL BOX 24/7 oraz bezgotówkowe płatności za pobraniem.

Huawei CBG Polska: Wprowadza na rynek rodzinny tablet z matowym ekranem – HUAWEI MatePad 11.5 2025. W porównaniu do poprzednika, nowa wersja wyróżnia się znacznie pojemniejszą baterią, obsługą rysika 3. generacji oraz lepszą jakością wyświetlacza. Jest to ekran LCD PaperMatte, który zapewnia żywsze kolory i jeszcze efektywniej redukuje odbicia światła. Jest mniej uciążliwy dla wzroku nawet podczas wielogodzinnego użytkowania, dzięki polaryzacji kołowej, filtrowaniu niebieskiego światła czy ograniczeniu migotania.

Orange Polska: Łódź jako pierwsze miasto w Polsce testuje nowoczesny system monitorowania zużycia energii i jakości powietrza w szkołach. To pilotaż, w którym kluczową rolę odgrywają rozwiązania SmartCity oraz platforma Orange Live Objects.

Future Mind, eSky: Firma doradczo-technologiczna specjalizująca się w transformacjach cyfrowych, zrealizowała kompleksowy projekt dla eSky.pl – internetowego biura podróży. Współpraca obejmowała redefinicję warstwy wizualnej oraz zaprojektowanie design systemu, który wspiera dalszy rozwój produktów cyfrowych firmy w różnych kanałach i regionach.

Lenovo: Zaprezentowało TruScale Device as a Service (DaaS) for Sustainability – modułowe rozwiązanie mające na celu pomóc przedsiębiorstwom w realizacji celów zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnej modernizacji technologii IT. Rozwiązanie to zapewnia organizacjom nowe narzędzia do ograniczania śladu węglowego, wydłużania żywotności urządzeń i przyspieszania procesu przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym – a wszystko to w oparciu o ponad 15-letnie doświadczenie Lenovo w zakresie odzyskiwania zasobów, czego przykładem jest ponad 1 mln urządzeń zutylizowanych w odpowiedzialny sposób.

Huawei: 19 września marka zaprezentuje m.in. nową generację smartwatchy – serię HUAWEI WATCH GT 6. W porównaniu do swoich poprzedników, będzie ona oferować lepszą wydajność baterii, rozszerzone funkcje monitorowania samopoczucia oraz aktywności sportowych na świeżym powietrzu. Równocześnie zadebiutują także produkty z innych kategorii, takich jak tablety i słuchawki.

vivo: Marka świętowała 30-lecie istnienia i zaprezentowała swoje pierwsze gogle rzeczywistości mieszanej (MR) – vivo Vision Discovery Edition. Premiera ta stanowi znaczący kamień milowy w badaniach vivo nad komputerami przestrzennymi i technologią immersyjną.

Play: Przygotował nową ofertę usług domowych, która uprzyjemni powrót do codziennych obowiązków po wakacyjnej przerwie. Obejmuje światłowód w krótkiej, dziewięciomiesięcznej umowie lub pakiet internetu z telewizją i dostępem do serwisów streamingowych.

F5: Globalny lider w zakresie dostarczania i zabezpieczania aplikacji oraz API, ogłasza rozszerzenie partnerstwa z firmą Equinix w celu uproszczenia wdrażania i zabezpieczania nowoczesnych, rozproszonych aplikacji oraz obciążeń AI w środowiskach hybrydowych i multicloud. Poszerzone rozwiązanie łączy platformę F5 Application Delivery and Security Platform (ADSP) z usługami Equinix Network Edge i Equinix Fabric. Razem umożliwiają przedsiębiorstwom szybkie i bezpieczne skalowanie infrastruktury cyfrowej na całym świecie bez konieczności zarządzania fizyczną infrastrukturą.

Fortinet: Rozbudował platformę FortiRecon, przekształcając ją w kompleksowe rozwiązanie zgodne z modelem ciągłego zarządzania ekspozycją na zagrożenia (CTEM). Kluczowe usprawnienia platformy FortiRecon obejmują: zarządzanie powierzchnią ataku z perspektywy przeciwnika; informacje wywiadowcze o zagrożeniach z ciemnej sieci, skradzionych danych uwierzytelniających czy zagrożonych dostawcach; ochronę marki przed próbami podszywania się pod domenę, wyciekami danych oraz atakami na kadrę kierowniczą; koordynację bezpieczeństwa poprzez mechanizmy orkiestracji i zautomatyzowane scenariusze działania.

Samsung: Wprowadza dysk SSD PCIe® 5.0 o pojemności 8 TB – to nowy wariant modelu 9100 PRO.

Google: Urządzenia Pixel obchodzą swoje 10-lecie. Firma zaprezentowała nową generację smartfonów Pixel 10, zegarków Pixel Watch 4 oraz słuchawek Pixel Buds 2a: smartfony Pixel 10, Pixel 10 Pro oraz Pixel 10 Pro XL – napędzane nowym czipem Google Tensor G5, zintegrowane z modelem AI Gemini i wyposażone w system aparatów wyznaczający nowe standardy w fotografii mobilnej; zegarki Pixel Watch 4 – z całkowicie nowym designem, zaawansowanymi funkcjami monitorowania zdrowia i snu oraz zintegrowanym asystentem Gemini dostępnym z poziomu nadgarstka; słuchawki Pixel Buds 2a – po raz pierwszy w serii „a”, oferujące aktywną redukcję szumów (ANC), doskonałą jakość dźwięku i pomoc Gemini bez użycia rąk.

Źródło: ISBnews