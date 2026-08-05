Data premiery gry „Moonlighter 2: The Endless Vault” w pełnej wersji tzw. full release została ustalona na 2 września br., podało 11 bit studios. Gra ukaże się w pełnej wersji na PC oraz konsole Xbox Series X|S (gra będzie dostępna także w usłudze Game Pass), Nintendo Switch 2 i PlayStation 5. Tytuł od kilku miesięcy jest dostępny dla graczy w formule wczesnego dostępu (early access), przypomniano.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk” 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

Źródło: ISBnews