Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpłynął wniosek 12 firm z branży napojowej ws. zgody na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy mającego stanowić podmiot reprezentujący na potrzeby prowadzenia systemu kaucyjnego, podał Urząd. Wniosek złożyły Coca-Cola; Colian, Żywiec Zdrój, Maspex, Nestle, Pepsi-Cola, Red Bull, Oshee, Zbyszko, Orangina Schweppes Polska (OSPL), Nałęczów Zdrój oraz Van Pur.

Wniosek wpłynął 19 kwietnia br., a sprawa jest w toku.

„Koncentracja polega na utworzeniu przez Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Colian sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku, Żywiec-Zdrój S.A. z siedzibą w Warszawie, Grupa Maspex sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Red Bull sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oshee Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Zbyszko Company S.A. z siedzibą w Radomiu, Orangina Schweppes Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Nałęczów Zdrój sp. z o.o. z siedzibą w Nałęczowie oraz Van Pur S.A. z siedzibą w Rakszawie wspólnego przedsiębiorcy na zasadach określonych we wniosku […] zamierzają utworzyć wspólnego przedsiębiorcę mającego stanowić podmiot reprezentujący na potrzeby prowadzenia systemu kaucyjnego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” – czytamy we wniosku.

Zgłaszający prowadzą działalność w sektorze FMCG.

Coca-Cola jest spółką zależną Coca Cola Hellenic Bottling Company AG z siedzibą w Steinhausen, Szwajcaria, która jest autoryzowaną spółką rozlewniczą dla The Coca-Cola Company z siedzibą w Atlancie, Stan Georgia, USA i która prowadzi produkcję, marketing i sprzedaż napojów, w tym pod markami The Coca-Cola Company , w Eurazji i Afryce.

Colian to polska firma rodzinna dostarczająca na rynek produkty FMCG, w tym napoje bezalkoholowe. Obecnie Colian to firma eksportująca produkty do 70 krajów zlokalizowanych na wszystkich kontynentach.

Żywiec Zdrój jest częścią grupy Danone, która jest globalnym producentem artykułów spożywczych, w szczególności wyrobów mleczarskich, produktów pochodzenia roślinnego, wody butelkowanej, ciastek i żywności specjalistycznej.

Grupa kapitałowa Maspex działa na rynku spożywczym, a jej główna działalność koncentruje się na produkcji, przetwórstwie i konfekcjonowaniu m.in. soków, nektarów, napojów niegazowanych, napojów energetycznych, wody, wody gazowanej, artykułów spożywczych różnych kategorii, a także witamin i suplementów diety. Grupa Maspex posiada w swoim portfolio kilkadziesiąt powszechnie rozpoznawalnych marek, a jej produkty są obecne w ponad 60 krajach na całym świecie.

Nestle jest podmiotem zależnym Nestlé S.A., szwajcarskiej spółki prowadzącej działalność w zakresie produkcji, marketingu oraz sprzedaży różnorodnych produktów spożywczych, artykułów dla zwierząt, żywności medycznej oraz innych na całym świecie, w tym na obszarze EOG .

Pepsi-Cola należy do grupy kapitałowej ostatecznie kontrolowanej przez PepsiCo Inc., Harrison, 700 Anderson Hill Road, Purchase, USA, globalnego producenta i sprzedawcy napojów bezalkoholowych oraz produktów spożywczych .

Red Bull jest podmiotem zależnym austriackiej spółki Red Bull GmbH, która wytwarza i sprzedaje bezalkoholowe napoje energetyczne. Produkty Red Bull są sprzedawane we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej i dystrybuowane na wszystkich znaczących rynkach na świecie.

Oshee prowadzi działalność w zakresie sprzedaży napojów funkcjonalnych oraz dietetycznych produktów spożywczych.

Zbyszko jest polskim producentem napojów bezalkoholowych, w tym owocowych napojów gazowanych i niegazowanych, wody mineralnej oraz wody z dodatkiem soków, a także napojów funkcjonalnych. Zbyszko sprzedaje swoje produkty przede wszystkim w Europie, ale i poza nią.

OSPL jest spółką zależną Suntory Beverage & Food Limited, japońskiej spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych w Tokio. OSPL odpowiada za działalność grupy kapitałowej Suntory w zakresie napojów bezalkoholowych oraz żywności w Polsce.

Nałęczów Zdrój jest producentem wody butelkowanej.

Van Pur prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży piwa, bezalkoholowych napojów słodowych oraz jest partnerem w kategorii private label . Produkty wprowadzane do obrotu przez spółkę wytwarzane są w 5 browarach zlokalizowanych w Polsce. Van Pur prowadzi działalność na skalę międzynarodową.

Źródło: ISBnews