W sztuczną inteligencję nie inwestuje jedynie 18% badanych przedsiębiorców w Polsce. Tym samym polskie firmy wykazują się największą otwartością na AI w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, gdzie ten odsetek wynosi 43%, wynika z badania przeprowadzonego przez EY.

Badanie „Barometr Przedsiębiorczości 2025” wskazuje, że prawie połowa respondentów uważa, że cyfryzacja pozwoli poprawić bieżące funkcjonowanie organizacji. Jednocześnie nasz kraj zdecydowanie przoduje w regionie, jeśli chodzi o otwartość na tę technologię. Podczas gdy 56% przedsiębiorców w Polsce zainwestowało do 100 tys. USD w AI, w pozostałych krajach badanej części Europy 43% nie podjęło żadnych działań obejmujących sztuczną inteligencję. Dla porównania w Polsce ten odsetek wynosi 18%.

„Tempo inwestycji było spowalniane przez ryzyko gospodarcze i niepewność. W tym zakresie Polska okazała się jednak stabilniejsza (46% wskazań) niż reszta regionu (58%). Respondenci narzekali przede wszystkim na wysokie stopy procentowe i niekorzystne warunki kredytowe (36% w Polsce i 24% regionalnych). Badana część Europy miała większe niż Polacy problemy z dostępem do funduszy (41% vs. 28%), a bezpieczeństwo finansowe stało się poważnym wyzwaniem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych” – czytamy w komunikacie.

Polacy najczęściej korzystali z AI do analizowania danych (44%), a niemal połowa respondentów (46%) spodziewała się znacznej poprawy wydajności i produktywności dzięki zastosowaniu AI. Dodatkowo Polacy zdecydowanie częściej niż reszta regionu inwestowali w usprawnienia działań marketingowych czy sprzedaży online (63% vs 52%).

„Mniejsze przedsiębiorstwa często mają ograniczone zasoby, więc tworzenie aplikacji AI we własnym zakresie sprawia im trudności, także z powodu koniecznych inwestycji w infrastrukturę i zespoły. Mogą jednak dostosowywać do swoich wymagań już dostępne rozwiązania i platformy, co znacząco skraca czas i zmniejsza początkowe nakłady. Niezależnie od przyjętego rozwiązania zawsze ze szczególną uwagą należy traktować kwestie ochrony danych firmy, gdyż stosowanie rozwiązań AI otwiera nowe obszary podatności na cyberatak” – powiedział partner EY Polska, lider Zespołu AI Technology Bartosz Pacuszka, cytowany w materiale.

Przedsiębiorcy wskazywali, że sztuczna inteligencja niesie za sobą ryzyko związane z ochroną prywatności (41%), a brak jasnych regulacji obejmujących AI sugerowało 37% respondentów. Zdaniem polskich firm potrzebne są ramy prawne, które dadzą im poczucie bezpieczeństwa i zapewnią wprowadzanie odpowiedzialnego AI do operacji biznesowych.

„Wdrożenie sztucznej inteligencji w organizacji to nie tylko wyzwanie technologiczne, ale także prawne. Debata na temat zmian legislacyjnych na poziomie krajowym i europejskim, w tym regulacji związanych z AI ACT, rozwija się równie dynamicznie, jak prace nad nowymi innowacjami. Mimo to technologia wciąż wyprzedza regulacje, co stawia przed działami prawnymi istotną odpowiedzialność. Już teraz muszą one rekomendować wprowadzenie wewnętrznych rozwiązań w przedsiębiorstwach, podczas gdy dyskusje na ten temat dopiero się toczą. W kontekście AI ACT organizacje powinny być proaktywne w dostosowywaniu swoich strategii do nadchodzących regulacji, aby zapewnić zgodność i minimalizować ryzyko prawne” – zakończyła partnerka EY, liderka Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych w Kancelarii EY Law Justyna Wilczyńska-Baraniak.

Barometr Przedsiębiorczości 2025 został przeprowadzony w lutym i marcu 2025 roku w 16 krajach regionu: Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Estonii, Grecji, na Węgrzech, Łotwie, Litwie, Malcie, w Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i Turcji. Przebadano 1031 przedsiębiorstw, w tym 179 w Polsce.

Źródło: ISBnews