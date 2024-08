Spośród hoteli, restauracji i firm cateringowych 20% prognozuje wzrost zamówień w swoich lokalach w najbliższych miesiącach tego roku, podczas gdy kwartał wcześniej 17,5% przedsiębiorców z optymizmem spoglądało w przyszłość, wynika z badania Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL). Z kolei 67,5% nie spodziewa się większych zmian w porównaniu do ostatnich miesięcy ub.r., a pesymistycznie na ten okres roku patrzy 10% zapytanych wobec 17,5% kwartał wcześniej.

Na podobnym poziomie co w II kw. br. utrzymuje się liczba firm planujących więcej inwestować – 12%. Kwartał wcześniej tak odpowiedziało 12,5% zapytanych, a pod koniec 2023 r.1%. Największa grupa badanych, 82%, jest zdania, że poziom inwestycji nie zmieni się w ujęciu kwartalnym, a 6% obawia się ich zmniejszenia, podano w komunikacie.

Sezon wakacyjny wpłynął pozytywnie również na obawy inflacyjne. 24% przedstawicieli HoReCa obawia się, że inflacja wpłynie negatywnie na prowadzony biznes, co jest ponad dwa razy niższym wynikiem niż w II kwartale br. Wówczas taką opinię wyraziła ponad połowa przedsiębiorców (54%). Do tej pory wskaźnik obaw inflacyjnych był najwyższym lub jednym z najwyższych właśnie wśród hotelarzy i restauratorów. Tym razem nie mamy do czynienia z taką sytuacją – w handlu 32% firm obawia się inflacji, a w usługach 33%, podkreślono.

Subindeks Barometru EFL na III kwartał br. dla sektora HoReCa wzrósł trzeci kwartał z rzędu – wzrost wyniósł 1,8 pkt kw/kw do 52,9 pkt. Z badania EFL wynika, że na nieco wyższą w porównaniu do poprzedniego pomiaru wartość subindeksu Barometru EFL dla HoReCa na III kw. br. największy wpływ miały prognozy w obszarze sprzedaży.Prognozy sprzedażowe nie pozostają bez wpływu na płynność finansową. Jej poprawy spodziewa się 17,5% przedsiębiorców, a pogorszenia 10%. W II kwartale tego roku pogorszenia kondycji finansowej spodziewało się 24% firm.

Według EFL, HoReCa jako jedyna wśród sześciu badanych sektorów (logistyka, budownictwo, usługi, transport, handel) odnotowała wzrost wskaźnika w ujęciu kwartalnym, a wartość wskaźnika jest również wyższa w ujęciu rocznym, kiedy rok temu wyniosła 50,2 pkt, co wskazuje, że firmy spodziewają się lepszego sezonu wakacyjnego niż rok temu, wskazano też w materiale.

„Na bieżący odczyt dla sektora HoReCa patrzę optymistycznie podwójnie. Po pierwsze, zgodnie z naszymi przewidywaniami wynik dla III kwartału jest wyższy, gdyż w związku z urlopami Polaków hotele i restauracje są pełniejsze. Po drugie, pomimo niekorzystnych czynników takich jak lipcowe podwyżki minimalnego wynagrodzenia oraz cen energii, udało się odnotować wzrost nastrojów zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym. Do tego należy dodać powoli powiększające się grono firm, które chcą więcej inwestować. To pokazuje, że HoReCa powoli wraca do formy. Jednak prawdziwym sprawdzianem będzie odczyt na IV kwartał, który w przeszłości najczęściej spadał. Tym razem najpewniej też tak będzie, ale ważna okaże się skala spadku, czy utrzymamy poziom powyżej progu OR” – powiedział prezes EFL Radosław Woźniak, cytowany w komunikacie.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na III kwartał 2024 roku wyniosła 51,2 pkt. Osiągnięty poziom jest o 1,4 pkt niższy niż w II kwartale 2024 roku.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 1 do 28 czerwca 2024 roku.

Źródło: ISBnews