Swoje narzędzia finansowo-księgowe z Krajowym System e-Faktur (KSeF) zintegrowało 20% organizacji, wynika z raportu Webcon „Rewolucja w fakturowaniu: czy polskie firmy są gotowe na KSeF?”. Co trzecia firma nie wykonała jeszcze żadnego kroku w kierunku wdrożenia.

„Z zainteresowaniem obserwujemy zmiany stanu przygotowania firm do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. W 2022 roku nieco ponad połowa przedsiębiorców deklarowała, że nigdy nie słyszała takiego terminu jak KSeF. Rok później sytuacja ma się znacznie lepiej, jednak nadal – jak pokazuje nasze badanie – więcej niż co trzecia firma nie przygotowuje się do wdrożenia zmian. Biorąc pod uwagę wielkość organizacji, najmniejszą wiedzę o KSeF mają firmy mikro, zatrudniające do 9 pracowników. Tylko 64% badanych mikroprzedsiębiorców odpowiedziało, że zna termin KSeF. A warto wziąć pod uwagę, że przedsiębiorcy udzielali odpowiedzi pod koniec 2023 roku, kiedy jeszcze obowiązywał lipcowy termin wejścia w życie regulacji. Po zapowiedziach Ministerstwa Finansów biznes w Polsce zyskuje nieco więcej czasu na przygotowanie się do zmian, ale należy pamiętać, że zaplanowanie i wdrożenie strategii digitalizacji w zakresie obiegu faktur wymaga czasu, a tego z każdym dniem jest coraz mniej” – powiedziała dyrektor Działu Pre-sales Consulting w Webcon Anna Puka, cytowana w komunikacie.

Z drugiej edycji raportu wynika, że 20% przedsiębiorstw w Polsce dysponuje systemem finansowo-księgowym gotowym na KSeF. Na drogę modernizacji weszło 25% firm, które rozpoczęły przygotowania do integracji z rządowym rozwiązaniem. Z drugiej strony, 32% organizacji nie wykonało jeszcze żadnych kroków w związku z reformą. Pozostali ankietowani (23%) nie potrafią określić, czy ich firma rozpoczęła przygotowania do KSeF i na jakim jest ono etapie.

„Biorąc pod uwagę wielkość firmy, teoretycznie to duże organizacje są na najlepszej drodze do KSeF. 49% przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 pracowników i 55% średniej wielkości przedsiębiorstw połączyło już swój system finansowo-księgowy z KSeF lub przygotowuje się do tego. Najmniej gotowe na nowe regulacje rządowe w zakresie księgowości są najmniejsze firmy, zatrudniające do 9 pracowników. Prawie połowa badanych mikroprzedsiębiorstw nie zrobiła nic w kierunku wdrożenia, a 20% nie ma wiedzy w temacie reformy sposobu fakturowania” – czytamy dalej.

Tak duża zmiana jak wdrożenie KSeF wiąże się z obawami przedsiębiorców. Z badania Webcon wynika, że największym wyzwaniem pozostaje dostosowanie procedur i narzędzi, z których korzysta firma w zakresie fakturowania. Wskazało na nie 44% respondentów, o 2 pkt proc. więcej niż w 2022 roku. Na drugim miejscu badani obawiają się konieczności przeprowadzenia szkoleń dla pracowników związanych z reformą, a na trzecim – dodatkowych kosztów, podkreślono.

W kontekście największych wyzwań związanych z KSeF wielkość organizacji niekoniecznie ma znaczenie. Niezależnie od tego, czy firma zatrudnia do 9, czy ponad 250 pracowników, największą obawą pozostaje dostosowanie narzędzi i procedur do nowych regulacji. W dużych firmach wskazało tak 47%, w mikro 42%.

„Niepewność firm związana z dostosowaniem procesów do obowiązku KSeF wydaje się w pełni uzasadniona. Jest to zmiana, która dotyka wszystkich – zarówno organizacje, które nie wdrożyły jeszcze narzędzia do elektronicznego obiegu faktur, jak i firmy, które już korzystają z takich systemów. W pierwszym przypadku przedsiębiorców czeka wybór odpowiedniej platformy, wdrożenie i przeszkolenie pracowników. W drugim sprawdzenie, czy używany system jest lub będzie zintegrowany z KSeF, a jeśli nie, to szukanie innych rozwiązań. W każdym przypadku firmy staną przed trudną decyzją wyboru elastycznego narzędzia, które w przypadku późniejszych zmian regulacji pozwoli dostosowywać procesy na czas i bez dodatkowych kosztów” – podsumowała Anna Puka.

Badanie Webcon „Rewolucja w fakturowaniu: czy polskie firmy są gotowe na KSeF?” zostało zrealizowane przez Panel Badawczy Ariadna. Ankietowanych zostało 331 osób zarządzających przedsiębiorstwami lub zajmujących się księgowością i finansami. Badanie miało zasięg ogólnopolski. Struktura została dobrana według uśrednionego udziału w zatrudnieniu i PKB. Dane zebrano metodą CAWI w dniach 16-21 listopada 2023 roku.

Na początku lutego br. Ministerstwo Finansów podało, że nowa data obowiązkowego korzystania z KSeF zostanie ogłoszona na przełomie kwietnia i maja, na podstawie analiz i procesów audytowych. Także wówczas resort zapowiedział, że 9 lutego ogłosi harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności systemu KSeF. W połowie stycznia Domański zapowiadał ogłoszenie przetargu na przeprowadzenie audytu zewnętrznego KseF i zapewniał, że sam system zostanie wdrożony po audycie tak szybko, jak to jest możliwe. Wskazywał wówczas, że prowadzenie działalności gospodarczej nie może wiązać się z wysokim poziomem nieprzewidywalności, do którego prowadziłoby wprowadzenie KSeF 1 lipca 2024 r.

W ub.r. po przeprowadzeniu konsultacji publicznych projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania Ministerstwo Finansów zdecydowało m.in. o przesunięciu wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r. oraz wyłączeniu z KSeF faktur konsumenckich.

Źródło: ISBnews