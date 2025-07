Od 2022 roku – w trzy lata – 2072 sklepy Biedronki zostały wyposażone w instalacje fotowoltaiczne, a w czerwcu 2025 roku sieć osiągnęła rekordowy wynik pod względem produkcji energii odnawialnej w swoich obiektach w całym kraju – 17 500 MWh, podała spółka.

„W Biedronce transformacja energetyczna to nie hasło, lecz realne działania. Każda nowa instalacja fotowoltaiczna zarówno przybliża nas do realizacji założonych celów, jak też stanowi realną korzyść w postaci optymalizacji kosztów operacyjnych. Ponad 2000 działających instalacji to wyraźny sygnał, że Biedronka stawia na przyszłość, inwestując w efektywność energetyczną i odpowiedzialne gospodarowanie zasobami. Wszędzie, gdzie jest to technicznie możliwe inwestujemy w OZE i nie zwalniamy tempa” – powiedziała menedżer ds. zarządzania energią w sieci Biedronka Natalia Rompska-Żuk, cytowana w komunikacie.

Transformacja energetyczna Biedronki realizowana jest we współpracy z partnerami technologicznymi, takimi jak firma GreenYellow, podano także.

Działania obejmują również infrastrukturę logistyczną sieci. W ramach długofalowej strategii zrównoważonego rozwoju, Biedronka wdraża rozwiązania fotowoltaiczne także w centrach dystrybucyjnych. Obecnie panele słoneczne funkcjonują w 8 z 17 obiektów, a partnerem strategicznym odpowiedzialnym za ich instalację jest firma EDP Group, globalny lider w dziedzinie energii odnawialnej, wymieniono w materiale.

W czerwcu br. dzięki instalacjom w sklepach i centrach dystrybucyjnych wyprodukowano rekordowe 17 500 MWh zielonej energii. Jest to najwyższy miesięczny wynik w historii działania tych instalacji i jasny dowód na efektywność przyjętej przez sieć strategii, podkreśliła Biedronka.

Spółka podkreśliła, że dzięki inwestycji w zieloną energię, w I poł. 2025 r. uniknęła emisji 85 ton CO2 do atmosfery.

Dzięki takiemu podejściu Biedronka nie tylko zmniejsza zużycie energii z sieci, ale również optymalizuje koszty operacyjne, co w perspektywie długoterminowej ma znaczenie zarówno dla środowiska, jak i dla wyników firmy, podsumowano.

Na koniec marca 2025 r. sieć Biedronka liczyła 3 780 placówek. Łączna powierzchnia sklepów wyniosła 2,7 mln m2 na koniec marca br. wobec 2,67 mln m2 na koniec ub.r.

Źródło: ISBnews