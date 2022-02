Miejsce zatrudnienia zmieniło 22% pracowników w ubiegłym półroczu (wzrost o 3 pkt proc.). Wzrósł też odsetek osób aktywnie szukających nowej pracy lub rozglądających się za ofertami – do 57% z 54%, wynika z badania „Monitor Rynku Pracy” przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad i Instytut Badań Pollster. Najbardziej aktywni stanowią 10% ogółu badanych.

Najczęstszym powodem jest chęć rozwoju zawodowego (44%). Jednocześnie 17% badanych awansowało w ostatnim czasie u obecnego pracodawcy. Kolejny kwartał z rzędu maleje znacznie wysokości wynagrodzeń jako motoru zmian zawodowych (37%), podano.

„Rotacja może niepokoić pracodawców, szczególnie w zestawieniu z niewielką liczbą pracowników, którzy są już dostępni na rynku i są gotowi podjąć zatrudnienie niemal od ręki. Notujemy co prawda rosnące przeświadczenie o dostępności ofert pracy, ale jednocześnie maleje przekonanie, że to oferty rozwojowe, lepsze od obecnego zatrudnienia. To pokazuje, że troska o możliwości rozwoju zawodowego w firmie może wpłynąć na wyhamowanie rotacji, ale też skutecznie przyciągać nowych pracowników” – powiedziała członek zarządu i dyrektor personalna Randstad Polska Monika Hryniszyn, cytowana w komunikacie.

„Warto popatrzeć na motywy rotacji pracowników poprzez wyniki badania dotyczące satysfakcji z wynagrodzenia. 43% badanych jest zadowolonych z zarobków, co – prawdopodobnie – jest efektem podwyżek, jakie otrzymali w ostatnich latach w swoim miejscu pracy lub zmiany pracy, dla którego motywem była właśnie chęć uzyskania bardziej atrakcyjnego wynagrodzenia. Wśród powodów, dla których pracownicy nie chcą rozpocząć negocjacji o podwyżce w najbliższym kwartale, na drugim miejscu znajduje się odpowiedź wskazująca na to, że niedawno otrzymali podwyżkę (24% respondentów), a 14% respondentów uważa, że dobrze zarabia. Przed negocjacjami płacowymi ankietowanych hamuje głównie obawa przed tym, jak taka prośba zostanie przyjęta, co może być wskaźnikiem nieprawidłowych relacji w firmie lub po prostu braku umiejętności rozmawiania w sposób rzeczowy o wynagrodzeniu z osobami, od których to wynagrodzenie w dużym stopniu zależy” – dodała ekspertka rynku pracy Konfederacji Lewiatan Monika Fedorczuk.

Pracodawców najczęściej zmieniali w ostatni półroczu inżynierowie (29%), sprzedawcy i kasjerzy (27%) oraz specjaliści z wyższym wykształceniem (26%). Najrzadziej z kolei kadra zarządzająca (16%), kierowcy oraz kadra kierownicza średniego szczebla (po 14%). Jeśli chodzi o branże, największa rotacja pracowników dotyczy hotelarstwa i gastronomii (32%), handlu detalicznego i hurtowego oraz w transportu i logistyki (po 29%). Najmniejszą rotację notujemy w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (18%), przemyśle (17%) i edukacji (16%).

Monitor Rynku Pracy to sondaż Instytutu Badawczego Randstad, jest kwartalnym sondażem realizowanym w Polsce od 2010 roku. Bieżąca, 46. edycji badania, została zrealizowane w okresie 16-27 sierpnia 2021 r. przez Instytut Badań Pollster metodą CAWI.

Źródło: ISBnews