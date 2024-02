Umiejętności z zakresu IT oraz analizy danych są najbardziej poszukiwane wśród kandydatów na rynku pracy zdaniem 23% badanych przedsiębiorstw, wynika z analizy ManpowerGroup „Niedobór talentów”. Kompetencje związane z nowymi technologiami i ich wykorzystaniem są aktualnie pożądane w każdej branży, m.in. ze względu na konieczność współdziałania pracowników z elementami sztucznej inteligencji.

Jak podkreśla ekspertka rynku pracy i manager zatrudnienia stałego w Manpower Marta Szymańska, sztuczna inteligencja i technologie z nią związane stanowią już integralną część wielu obszarów gospodarczych.

„Nie tylko rewolucjonizują one sektor nowoczesnych technologii, ale także wnikają głęboko w dziedziny takie jak medycyna, finanse, logistyka czy przemysł. W obliczu tych zmian posiadanie wiedzy na temat AI staje się kluczowym atutem na rynku pracy. Pracodawcy poszukują osób, które potrafią wykorzystać elementy sztucznej inteligencji do rozwiązywania problemów, optymalizacji procesów w firmach. Kandydaci z umiejętnościami w obszarze AI są zdecydowanie bardziej konkurencyjni i mogą liczyć na atrakcyjne oferty zatrudnienia. Wprowadzenie sztucznej inteligencji do branż, takich jak finanse, logistyka czy przemysł jest jednym z czynników, które generują niedobór talentów w tych sektorach. Nowoczesne rozwiązania zmieniają procesy, a także zakres obowiązków na wielu stanowiskach, co z kolei wymaga od pracowników posiadania nowych umiejętności i cech osobowych. Mowa tutaj przede wszystkim o elastyczności, umiejętności uczenia się, a także kreatywnym podejściu do zadań” – dodała ekspertka.

W badaniu realizowanym w ramach raportu ManpowerGroup pracodawcy zostali poproszeni o wskazanie największych wyzwań związanych ze stanowiskami wymagającymi umiejętności z zakresu sztucznej inteligencji. Okazuje się, że najtrudniejsze jest dla nich rozważanie nowych stanowisk związanych ze sztuczną inteligencją, szkolenie pracowników w zakresie wykorzystywania AI, poszukiwanie wykwalifikowanych osób znających ten obszar. Tuż za podium wyzwań znalazły się też definiowanie ról, które mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję, tworzenie odpowiednich programów i szkoleń podnoszenia kwalifikacji, a także zrozumienie, jakie nowe umiejętności należy posiąść, podkreślono.

„W sytuacji wdrażania sztucznej inteligencji w firmie rolą pracodawców jest częściowe przejęcie odpowiedzialności za upskilling oraz reskilling pracowników, by dostosować organizacje do nowych wymagań rynku. Jednak tworzenie skutecznych programów szkoleniowych nie jest łatwym zadaniem. Wymaga to precyzyjnej strategii wdrożenia AI, przetestowania tych rozwiązań, dopasowania programów szkoleniowych do potrzeb firm oraz zdefiniowania nowych ról. Dodatkowo, proces wdrożenia nowych technologii jest czasochłonny i kosztowny. Wymaga to od pracodawców dokładnej analizy, przemyślanych decyzji. Sztuczna inteligencja zmienia oblicze rynku pracy, stawiając przed pracodawcami i pracownikami nowe wyzwania. Jednak poprzez odpowiednie przygotowanie i dostosowanie się do zmian, można przekształcić te wyzwania w możliwości rozwoju i sukcesu na rynku” – podsumowała Szymańska.

Źródło: ISBnews