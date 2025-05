Blisko co czwarty (24,7%) przedstawiciel małych i średnich przedsiębiorstw z sektora przemysłowego ocenia, że największe wyzwanie, z jakimi będzie się mierzyć w nadchodzących miesiącach, to wysokie koszty surowców, wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce.

W raporcie Index MiU dalej wymieniane są wyzwania, takie jak zwiększenie liczby zleceń (22,3%), braki kadrowe (21,7%) czy utrzymanie jakości produktów (19,7%).

„Utrzymanie jakości to niezmiennie fundament silnej pozycji rynkowej. Przedsiębiorcy mają świadomość, że ten aspekt wymaga ich ciągłej uwagi, a z kolei analiza ostatnich pięciu edycji naszego badania potwierdza, że jakość pozostaje jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych dla rodzimych firm. Coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega też, że utrzymanie wysokich standardów jakościowych wiąże się z potrzebą systematycznych inwestycji” – powiedziała CEO Siemens Financial Services w Polsce Katarzyna Kaczmarek, cytowana w komunikacie.

Różnorodność odpowiedzi pokazuje, jak specyfika branży wpływa na ocenę najbliższych miesięcy. W branży przetwórstwa tworzyw sztucznych 38% przedsiębiorstw ocenia, że największym wyzwaniem będą wysokie ceny surowców. Firmy z branży spożywczej w większym stopniu koncentrują się na zwiększeniu liczby zleceń (23%) i dbałości o jakość produktów (21%) – co jest najwyższym wynikiem w tym obszarze spośród wszystkich badanych branż.

Z kolei w branży obróbki metali największe znaczenie mają kwestie kadrowe (31%), a także rosnące z powodu inflacji ceny surowców i energii (23%). Utrzymanie jakości produktów również pozostaje jednym z głównych celów – wskazało je 20% badanych.

W piątej edycji raportu silnie wybrzmiewają też tematy związane z modernizacją parków MiU i wdrażaniem nowych technologii. 13,3% przedsiębiorców wskazało, że wyzwaniem będą zakupy nowych maszyn i urządzeń. Dokładnie tyle samo wskazywało automatyzację produkcji. Niezmiennie, od początku prowadzenia badania, pojawiają się także kwestie związane z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju, podkreślono.

„Przedsiębiorstwa coraz częściej łączą cele środowiskowe z rozwojem technologicznym, co pozwala im osiągać lepsze efekty operacyjne. Z piątej edycji raportu Index MiU wyłania się obraz sektora, który dynamicznie reaguje na zmieniające się warunki i konsekwentnie szuka sposobów na umacnianie swojej pozycji. Elastyczne podejście, otwartość na wdrażanie technologii i koncentracja na jakości stają się dziś podstawą przewagi konkurencyjnej” – zakończył country head of sales, Siemens Financial Services w Polsce Grzegorz Jarzębski.

Index MiU przyjmuje wartości w skali od 0 do 100 pkt. Im wyższy odczyt, tym wyższa ocena zdolności firm do konkurowania, bardziej skupiają się one na inwestycjach w rozwój parków maszyn i urządzeń, automatyzacji oraz m.in. zwiększają skalę sprzedaży krajowej i zagranicznej. Progi newralgiczne, które świadczą o dużym wzroście lub spadku konkurencyjności wynoszą odpowiednio 60 pkt i 40 pkt. Konstrukcja indeksu opiera się na ośmiu komponentach, które w różnym stopniu wpływają na końcową wartość informującą o zdolności do konkurowania producenta. Wśród nich są m.in. odnowienia parku maszyn i urządzeń oraz ich częstotliwość, automatyzacja procesów produkcji, sprzedaż krajowa i eksport czy udział oraz dostępność finansowania zewnętrznego.

Badanie z przedstawicielami 300 małych i średnich firm zrealizował Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research w IV kwartale 2024 r. Uczestnikami badania byli przedsiębiorcy z branży spożywczej, obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych z całej Polski, posiadający własny park maszyn i urządzań (MiU). Wykorzystano metodę ilościową, technikę standaryzowanych wywiadów telefonicznych (CATI).

Źródło: ISBnews