Co czwarty (25%) przedsiębiorca z segmentu MŚP deklaruje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy kupi przynajmniej jeden samochód, a najpopularniejszą metodą finansowania zakupu firmowego auta będzie w przyszłym roku leasing (58%), zaś kupno za gotówkę deklaruje 28%, wynika z badania „Portfele Polaków pod lupą”, przeprowadzonego na zlecenie Volkswagen Financial Services (VWFS).

„Przedsiębiorcy oceniają, że pandemia nie wpływa negatywnie na ich nastroje związane z zakupem samochodów. To bardzo ważna informacja dla polskiego rynku motoryzacyjnego. Jednocześnie jest to naturalny kierunek w zmienionej biznesowej rzeczywistości. Z jednej strony, firmy walczą o utrzymanie się na rynku i odzyskanie jak najwyższego poziomu sprzedaży towarów i usług, a samochód dla większości branż jest do tego niezbędnym narzędziem. Z drugiej strony, auto to najbezpieczniejszy środek transportu ze względu na możliwość izolacji od otoczenia” – powiedziała dyrektor Departamentu Marketingu i Brand Managementu w Volkswagen Financial Services Daria Zielaskiewicz, cytowana w komunikacie.

Firmy nie rezygnują z nabycia firmowego pojazdu i 58% z nich deklaruje, że pandemia nie wpłynęła na te plany.

Badane przedsiębiorstwa planują zakup maksymalnie 5 samochodów: 58% zamierza powiększyć park maszyn o jedno auto, a 40% kupi od 2 do 5 pojazdów. Większość ankietowanych (80%) zamierza nabyć nowe auto, a zaledwie co piąta wybierze używane.

„Niemal połowa (44%) deklaruje zakup auta z przedziału 50-100 tys. zł, a 26% zaakceptuje o 50 tys. więcej. Prawie 1/4 (24%) ankietowanych przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw zdecyduje się na auto kosztujące powyżej 200 tys. zł” – czytamy dalej.

Z badania wynika, że zakup aut online deklaruje 23% badanych.

Badanie zrealizowała firma ARC Rynek i Opinia na zlecenie Volkswagen Financial Services. Pod koniec listopada 2020 roku ponad 200 decydentów odpowiedzialnych za zakup samochodów w firmach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw odpowiedziało na pytania dotyczące nie tylko aktualnej oceny sytuacji gospodarczej kraju i własnej sytuacji finansowej, ale i wpływu pandemii na ich plany związane z zakupem samochodu dla firm.

