Wzrost inwestycji w II kwartale bieżącego roku planuje 27% firm budowlanych (w I kw. było to 21%), a na większe przychody liczy ponad dwa razy więcej firm budowlanych niż w I kw. (30% w II kw. wobec 14% w I kw.), wynika z badania Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL).

„Wynik subindeksu dla branży budowlanej na poziomie 54,2 pkt pokazuje, że sektor utrzymuje się w strefie stabilnych, choć umiarkowanych nastrojów. W porównaniu z ubiegłym rokiem sytuacja wciąż jest słabsza – szczególnie widoczne jest to w budownictwie mieszkaniowym, które pozostaje w stagnacji z powodu wysokich kosztów finansowania i ograniczonego popytu. Z kolei lekkie odbicie widzimy w inwestycjach infrastrukturalnych i drogowych, które podtrzymują aktywność części firm. Warto podkreślić, że coraz więcej przedsiębiorstw budowlanych deklaruje gotowość do inwestowania – to sygnał, że branża zaczyna się adaptować do nowych realiów rynkowych i szuka przestrzeni do rozwoju mimo niepewności makroekonomicznej” – powiedział prezes EFL Radosław Woźniak, cytowany w komunikacie.

Subindeks Barometru EFL na II kwartał br. dla branży budowlanej wyniósł 54,2 pkt, tj. o 2,8 pkt więcej niż w poprzednim kwartale tego roku. To najwyższy odczyt dla tego sektora od roku (II kw. 2024 – 58,7 pkt). Jest to również najwyższy wskaźnik wśród sześciu badanych branż. Warto zwrócić uwagę, że wartość wskaźnika utrzymuje się już niemal dwa lata powyżej progu 50 pkt, co oznacza, że nastroje są stabilne (ostatni raz wynik poniżej progu OR był w III kw. 2023 – 48 pkt), podkreślono.

Na wyższą w ujęciu kwartalnym wartość subindeksu Barometru EFL dla budownictwa wpływ miały prognozy w trzech badanych obszarach. 30% firm budowlanych prognozuje wzrost zamówień od kwietnia do czerwca tego roku. Grupa pesymistów jest zdecydowanie niższa i wynosiła 1%. Pozostałe firmy liczą na podobną sytuację jak kwartał wcześniej. W I kw. br. było to 14% optymistów i 9% pesymistów.

Większe zamówienia pozytywnie wpływają na płynność finansową. Jej poprawy spodziewa się także 30% przedsiębiorców, prawie dwa razy więcej niż kwartał wcześniej (16% w I kw.). 4% oczekuje jej pogorszenia.

„W II kwartale wzrosła grupa optymistów inwestycyjnych. 27% firm budowlanych prognozuje więcej inwestycji, podczas gdy trzy miesiące wcześniej grupa optymistów liczyła 21%. Wciąż jednak ponad połowa zapytanych (55%) uważa, że pozostaną one na niezmienionym poziomie co ostatnio” – czytamy dalej.

W odróżnieniu od powyższych składowych indeksu, zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne spadło. W II kw. br. 1% firm zgłasza, że będzie potrzebować więcej dodatkowego zastrzyku gotówki, kwartał wcześniej było to 16%.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na II kw. 2025 roku wyniosła 50,6 pkt. Osiągnięty poziom jest o 0,1 pkt niższy niż w I kw. 2025 roku.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego, a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro-, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro-, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 1 do 28 marca 2025 roku.

Źródło: ISBnews