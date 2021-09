Trzy czwarte przedstawicieli polskich przedsiębiorstw korzysta wyłącznie z własnych serwerowni, wynika z badania ARC Rynek i Opinia dla firmy Vertiv. W efekcie większość firm w Polsce przetwarza dane na własnych serwerach, ale chce modernizować swoje centra danych.

„Przedsiębiorstwa w Polsce najczęściej przetwarzają dane na własnych serwerach, rzadziej decydują się na model hybrydowy lub wyłącznie usługi kolokacyjne – wynika z badania wykonanego na zlecenie firmy Vertiv przez agencję ARC Rynek i Opinia. Ankietowani widzą potrzebę rozbudowy infrastruktury centrów danych – czy to własnej, czy w kolokacji. Jej rozwój miałby obejmować przede wszystkim wdrożenie urządzeń do monitorowania infrastruktury i zdalnego dostępu do niej oraz dodatkowe elementy zapewniające ciągłość zasilania” – czytamy w komunikacie.

Trzy czwarte przedstawicieli badanych przedsiębiorstw zadeklarowało, że korzysta wyłącznie z własnych serwerowni. Za taki stan rzeczy odpowiada głównie wola osób odpowiedzialnych za zarządzanie danymi w firmach – nie chcą rezygnować z własnych serwerów (72%) lub profil przedsiębiorstwa nie pozwala na wyprowadzanie infrastruktury na zewnątrz (42%). Uwidoczniły się tu również obawy ankietowanych: zarówno o bezpieczeństwo serwerów poza siedzibą firmy (37%), jak i o koszty związane z kolokacją (26%). Wiele zależy także od skali działalności – 35% respondentów uznało, że jest ona zbyt mała, aby zaistniała u nich potrzeba skorzystania z usług kolokacyjnych, wymieniono w informacji.

„Firmy, które zdecydowały się na kolokację, nie mają obaw o bezpieczeństwo. Aż 62% z nich podkreśliło, że w tym modelu ma zapewnioną zwiększoną fizyczną ochronę danych. Zwróciły także uwagę na fakt posiadania zapasowego centrum przetwarzania danych (58%) oraz kierowały się chęcią obniżenia kosztów (27%). Co piąta badana firma zdecydowała się na wdrożenie modelu hybrydowego, a więc utrzymywania zarówno własnych serwerów, jak i na skorzystanie z usług kolokacji. W tym wypadku podkreślano przede wszystkim konieczność ochrony wybranych danych (71%). Przedsiębiorstwa zwracają także uwagę na ograniczenia wynikające z braku możliwości rozbudowy własnej serwerowni, a część traktuje model hybrydowy jako rozwiązanie tymczasowe, kiedy chwilowo potrzebuje dodatkowych serwerów na określony czas” – czytamy dalej.

Firmy widzą konieczność wdrożenia zmian w infrastrukturze w najbliższym czasie (55%). Przede wszystkim dotyczy to wymiany obecnych urządzeń na nowsze (79%). Uwidoczniła się także, zwłaszcza wśród przedsiębiorstw korzystających z kolokacji, silna potrzeba zarówno monitorowania infrastruktury (67%), jak i posiadania narzędzi umożliwiających zdalny dostęp do niej (78%). Ankietowani wskazali również, że konieczny będzie zakup nowego sprzętu – np. systemów UPS (52%) lub dodatkowych szaf rack (31%), podano także.

„Ostatni rok poddał wyjątkowej próbie infrastrukturę IT firm i nawet jeśli wyszły z niej bez szwanku, nie oznacza to zaprzestania planów rozbudowy. O ile 2020 rok upłynął pod znakiem reagowania na nową sytuację, co było łagodzeniem skutków pandemii, w 2021 roku firmy mogą powrócić już do planowania długofalowego rozwoju infrastruktury, aby zagwarantować właściwe zabezpieczenie i dostęp do kluczowych danych oraz ciągłość świadczenia usług dla swoich klientów” – powiedział dyrektor Działu Sprzedaży ds. Kluczowych Klientów w Polsce i krajach bałtyckich w Vertiv Piotr Wójcik, cytowany w komunikacie.

Vertiv to firma z USA, która oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu.

