Niemal 1/3 ankietowanych Polaków (30%) robi zakupy online przynajmniej raz w tygodniu, głównie korzystając z komputera (49%) i telefonu (46%), wynika z badania 'Pulse Shopping’ przeprowadzonego przez firmę Klarna. Jak wynika z badania, 57% ankietowanych uważa, że jakość ogólnego doświadczenia zakupowego jest lepsza online niż w sklepie stacjonarnym.

„Według badania Shopping Pulse, najczęściej kupowane produkty online to ubrania (46%), kosmetyki (36%), elektronika (30%), rozrywka (29%) i akcesoria samochodowe (23%). Możliwość zakupu popularnych produktów i rozłożenie płatności na trzy raty, które można opłacić co 30 dni po zakupie, zdobywa dużą popularność. Jest to szczególnie istotne w kontekście zbliżającego się nowego roku szkolnego, zwłaszcza dla rodziców przyszłych pierwszaków. Aż 3 na 4 Polaków planuje w całości (25%) lub częściowo (50%) swoje wydatki z wyprzedzeniem. Dla wielu rodzin początek roku szkolnego stanowi poważne obciążenie dla miesięcznego budżetu” – powiedział head of Klarna Polska Łukasz Dwulit, cytowany w komunikacie.

Niemal jedna trzecia badanych Polaków (30%) robi zakupy online przynajmniej raz w tygodniu, głównie korzystając z komputera (49%) i telefonu (46%). Większość polskich konsumentów (57%) uważa, że jakość ogólnego doświadczenia zakupowego jest lepsza online niż w sklepie stacjonarnym. To przekonanie opiera się na kilku czynnikach: oszczędności czasu (83%), łatwości porównywania cen (81%), niższych cenach (79%), szerokim wyborze produktów (77%) i różnorodności metody płatności (74 %), podano.

Najczęściej zakupy online wybierane są przez pokolenie Millenialsów, czyli osób w wieku 27-42 lat (37%) oraz najmłodszych badanych – Zetki – w wieku 18-26 lat (33%), nieco rzadziej przez Gen X pomiędzy 43. a 58. rokiem życia (29%) oraz Baby Boomers w wieku 59-77 lat (21%), podano również.

Jak wynika z badania, 55% woli odbierać swoje zamówienia z automatów paczkowych, co stanowi aż pięciokrotnie więcej niż średnia dla wszystkich 18 krajów, które wzięto pod uwagę w badaniu (10%). Tylko jedna trzecia Polaków (33%) preferuje dostawę do miejsca zamieszkania lub pracy, a najrzadziej konsumenci korzystają z usług urzędów pocztowych (4%.).

„Badanie, które skupiało się na nawykach i preferencjach zakupowych respondentów w drugim kwartale tego roku wykazało również, że jedna trzecia Polaków (34%) nabyła produkt po zobaczeniu go w mediach społecznościowych, przy czym połowa z tej grupy (50%.) dokonała zakupu bezpośrednio na danej platformie” – czytamy w komunikacie.

Klarna przeprowadziła badanie konsumenckie we współpracy z Nepa w 18 krajach. Badanie jest przeprowadzane kwartalnie i obejmuje zawsze co najmniej 1000 respondentów z każdego kraju. W sumie w drugim kwartale 2023 roku (kwiecień-czerwiec) wzięło udział 19 293 konsumentów.

Klarna to globalny bank detaliczny oraz dostawca płatności i usług zakupowych.

Źródło: ISBnews