W Polsce odnotowano 3 787 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 93,4 mln zł w II kw. 2025 roku, wynika z raportu infoDOK, przygotowanego przez Związek Banków Polskich (ZBP). 20 największych przypadków stanowiło aż 21% całkowitej kwoty, którą próbowano bezprawnie uzyskać.

„Średnio co 35 minut ktoś próbował wyłudzić kredyt, co przekłada się na ponad 41 takich zdarzeń dziennie. Średnia kwota jednej próby wyniosła 16,8 tys. zł, a największa udaremniona próba opiewała na 1,58 mln zł. Co więcej, zaledwie 20 największych przypadków stanowiło aż 21% całkowitej kwoty, którą próbowano bezprawnie uzyskać. To kolejny dowód na to, że przestępcy coraz śmielej sięgają po wysokie sumy” – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Równolegle raport pokazuje spadek liczby zastrzeganych dokumentów tożsamości. W II kw. 2025 roku do bazy Systemu Dokumenty Zastrzeżone dopisano 27 161 dokumentów tożsamości, czyli o niemal 2 tys. mniej niż w I kw. i jeden z niższych wyników w ujęciu rocznym. Na koniec czerwca baza zawierała łącznie 2 682 962 dokumenty, ale tempo jej powiększania wyraźnie wyhamowuje, podano.

„Mniej zgłoszonych dokumentów nie musi oznaczać mniejszego ryzyka. Czasem cisza to tylko pozorny spokój przed kolejną falą prób. Dlatego szybkie zastrzeżenie dokumentu powinno być odruchem bezwarunkowym” – skomentował wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński, cytowany w komunikacie.

System Dokumenty Zastrzeżone Związku Banków Polskich to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości.

Źródło: ISBnews