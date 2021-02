Wszystkie fabryki i biura 3M w Polsce od początku 2021 roku kupują energię elektryczną pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł, podała spółka. Zielona energia będzie wykorzystywana w polskich zakładach 3M do wytwarzania ponad 12 tysięcy produktów. Przejście na OZE pozwoli firmie znacząco zredukować ślad węglowy i ograniczyć emisję CO2.

3M od 2019 roku jest członkiem RE100, globalnej inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, stworzonej przez The Climate Group. Skupia ona firmy, których ambicją jest pozyskiwanie stuprocentowej energii ze źródeł odnawialnych oraz redukcja emisji CO2 do atmosfery. W związku z przystąpieniem do RE100 3M zobowiązało się, że do 2050 roku 100% energii elektrycznej używanej we wszystkich lokalizacjach firmy będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Strategia 3M zakłada także, że do 2025 roku co najmniej 50% energii elektrycznej wykorzystywanej we wszystkich lokalizacjach firmy na świecie będzie pochodzić z OZE, poinformowano.

„Ze względu na skalę działalności produkcyjnej w Polsce decyzja o ‚przełączeniu’ się już od początku 2021 na 100% energii z odnawialnych źródeł to kluczowy krok w wypełnieniu globalnego celu 3M. Dbałość o zrównoważony rozwój i lokalne społeczności jest dla nas priorytetową wartością wpisaną w długofalową strategię. Zakup czystej energii jest kolejnym elementem naszej polityki zrównoważonego rozwoju, dzięki której minimalizujemy nasz wkład środowiskowy i wspieramy rozwój tych ekologicznych źródeł” – powiedział dyrektor operacji produkcyjnej 3M w regionie Europy Wschodniej Anthony Crawford, cytowany w komunikacie.

3M w Polsce posiada jedno z największych centrów produkcyjnych na świecie zlokalizowane we Wrocławiu, a także zakłady w Rabce i Janinowie, 3M Global Service Center oraz siedzibę 3M Poland w Kajetanach k. Warszawy. Łącznie w Polsce 3M produkuje ponad 12 tys. różnych produktów 3M dla sektora motoryzacyjnego, medycznego, żywności, elektrycznego, konsumenckiego czy lotniczego. Firma podpisała umowę na zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dla wszystkich swoich operacji i lokalizacji w Polsce. Energia pochodzi z farm wiatrowych i słonecznych, które są zlokalizowane w kraju. Potwierdzeniem dostarczenia zielonej energii dla 3M w Polsce są gwarancje pochodzenia wydane przez Urząd Regulacji Energetyki producentom energii odnawialnej, wynika z materiału.

Wolumen zielonej energii dostarczanej do fabryk i biur 3M w Polsce wyniesie ok. 60 GWh rocznie. Decyzja o zakupie 100% zielonej energii elektrycznej pozwoli zredukować ilość CO2 jakie wytwarzane jest w przypadku energii pozyskiwanej ze źródeł węglowych o ponad 47 tys. ton, podkreślono także.

3M Poland jest firmą technologiczno-produkcyjną będącą oddziałem międzynarodowego koncernu 3M. Przedsiębiorstwo działa na polskim rynku od prawie 30 lat. Obecnie posiada 4 ośrodki produkcyjne w Polsce: dwa we Wrocławiu, w Janinowie k. Grodziska Mazowieckiego oraz w Rabce. 3M zatrudnia w Polsce ponad 4,5 tys. pracowników i oferuje około 12 tys. produktów w ramach 4 grup biznesowych: Bezpieczeństwo i przemysł, Transport i elektronika, Ochrona zdrowia oraz Produkty konsumenckie. Centrala firmy mieści się w Kajetanach k. Warszawy.

Źródło: ISBnews