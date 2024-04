Dwie piątek dużych i średnich firm w Polsce (40%) deklaruje wzrost inwestycji na technologie IT, takie jak systemy, licencje, czy sprzęt IT, wynika z raportu Grant Thornton. 29% kierujących firmami chce przeznaczyć na inwestycje mniej niż 1 mln zł, a 26% w tegorocznym budżecie na ten cel przewidziało od 1 do 5 mln zł.

„Najwięcej, bo 40% dużych i średnich firm w Polsce, deklaruje wzrost nakładów na technologie IT, takie jak systemy, licencje, czy sprzęt IT, a 45% zapowiada ich utrzymanie względem roku poprzedniego. Co trzeci przedsiębiorca zamierza w tym roku zwiększyć wydatki na inwestycje w sprzęt, m.in. linie produkcyjne czy park maszynowy. Podobny odsetek firm zaplanował wzrost nakładów na kapitał ludzki np. benefity, szkolenia oraz ekspansje geograficzną w Polsce lub zagranicą” – czytamy w raporcie „W co zainwestują firmy w Polsce w 2024 r.?”

„Większe kwoty, rzędu 5-20 mln zł, wyda na inwestycje w 2024 r. 15% badanych. Pięć firm na sto przeznaczy na ten cel od 20 do 50 mln zł, a jedna na sto – powyżej 50 mln zł. Wśród badanych przedsiębiorstw, to duże firmy, zatrudniające powyżej 250 pracowników, planują najbardziej kapitałochłonne inwestycje. Zaskakujący jest fakt, że co czwarty badany właściciel lub członek zarządu nie ma wiedzy na temat wysokości środków, jakie jego firma zamierza w tym roku przeznaczyć na realizację planów inwestycyjnych” – czytamy dalej.

W 2024 r. ok. 30% ankietowanych firm planuje zwiększenie nakładów na stworzenie nowych produktów i usług, co piąty deklaruje wzrost wydatków na budynki. Z kolei 18% myśli o większych nakładach na badania i rozwój, podano także.

Największy odsetek podmiotów – 11% – deklaruje zmniejszenie wydatków na inwestycje w sprzęt i budynki m.in. nowe biura, magazyny, hale produkcyjne. Pięć spółek na sto ograniczy nakłady na technologie IT i pracowników.

Z raportu wynika, że 2/3 firm zaplanowało w tegorocznym budżecie zbliżone do ubiegłorocznych wydatki na inwestycje w akwizycje innych podmiotów, ale jedynie 1% spółek planuje wzrosty lub spadki wydatków w tym obszarze. 37% zarządzających nie określiło kierunku zmian w zakresie inwestycji w fuzje i przejęcia.

„Jeśli chodzi o ogólne perspektywy inwestycji w naszej gospodarce w 2024 r., to należy pamiętać, że poprzedni rok stał pod znakiem bardzo wyraźnego ich przyspieszenia. Zawdzięczamy to głównie samorządom, w związku z zamykaniem inwestycji finansowanych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej UE. Dla roku bieżącego oznacza to wysoką bazę statystyczną, z którą przyjdzie się 'mierzyć’. W praktyce należy liczyć się z tym, że łączna dynamika inwestycji w tym roku będzie niewiele przekraczać zero, a mogą być kwartały, kiedy będzie ona poniżej zera. W dłuższej perspektywie wciąż czekamy na przełom w inwestycjach firm prywatnych. Na razie wydatki są mocno skoncentrowane w dość nielicznej grupie największych przedsiębiorstw przy słabnącym apetycie inwestycyjnym firm mniejszych oraz przy jednej z najniższych w Europie stopie inwestycji w PKB” – podsumował główny ekonomista Grant Thorntona Marcin Mrowiec.

Badanie na zlecenie Grant Thornton przeprowadzono metodą CATI (wywiady telefoniczne) przez firmę Biostat, co roku na grupie właścicieli i członków zarządu 100 średnich i dużych przedsiębiorstw. Ostatnia edycja badania prowadzona była w I kwartale 2024 r.

Źródło: ISBnews