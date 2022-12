Z 12% do 42,4% wzrósł w ciągu ostatnich 6 lat odsetek Polaków zainteresowanych zakupem

samochodu z napędem elektrycznym, wynika z „Barometru Nowej Mobilności 2022/23” Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Z najnowszej edycji barometru wynika, że w 2022 r. po raz kolejny zanotowano wzrost zainteresowania pojazdami z napędem elektrycznym wśród Polaków. Jeszcze w 2017 r. tylko 12% respondentów deklarowało, że kolejnym rodzajem napędu, który wybiorą w samochodzie będzie

napęd elektryczny. W 2020 r. odsetek ten wzrósł do 29,4%, a obecnie taką gotowość wyraża już 42,4% badanych. Oznacza to wzrost o 30 pkt proc. w przeciągu sześciu lat. W przypadku wariantów w pełni elektrycznych (BEV) odnotowano przyrost z 7,2% w 2020 r. do 15% w 2022 r., wynika z materiału.

„Wśród najbardziej zainteresowanych odbiorców pojazdów BEV jest Pokolenie Z (roczniki 1996-2004). 19% tej grupy planuje zakupić zeroemisyjny samochód. Również Milenialsi (roczniki 1980-1995) wskazują duże zainteresowanie takim wyborem (17,7%) w przeciwieństwie do Pokolenia X (roczniki 196-1979) – 12,6%) czy Baby Boomerssów (roczniki 1947-1964) – 10,8%. Głównymi czynnikami zachęcającymi ankietowanych do wyboru BEV są niższe koszty eksploatacji (51,3%), świadomość ekologiczną (47,8%) jak też możliwość uzyskania dopłaty do zakupu pojazdu (39%)” – powiedział dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA Jan Wiśniewski, cytowany w komunikacie.

„Obserwując kategorię samochodów elektrycznych w Otomoto widzimy, że także w podaży tendencja jest wyraźnie wzrostowa – na platformie w 2022 roku pojawiło się o 50% więcej ofert sprzedaży samochodów zeroemisyjnych niż rok temu” – dodała general manager Otomoto Agnieszka Czajka.

Polacy wybierając pojazd kierują się przede wszystkim pragmatyzmem. Jeszcze w 2017 r. za główny czynnik zniechęcający do zakupu samochodu elektrycznego 72,3% respondentów wskazywała zbyt wysoką cenę. Po sześciu latach odsetek ten zmniejszył się do 33,3%. W obecnych czasach obawę potencjalnych klientów wzbudza inflacja. Jednym z najczęściej wymienianych powodów wyboru pojazdu innego niż elektryczny jest obawa o wzrost ceny energii, co w efekcie może przełożyć się na brak zakładanych oszczędności eksploatacyjnych (wskazało tak 19,2% Milenialsów). Respondenci wskazywali w tym kontekście również na zbyt wolną rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury

ładowania (wskazało tak 23,3% ankietowanych z Pokolenia X), wynika także z materiału.

„Wśród największych obaw przed zakupem używanego samochodu elektrycznego, ankietowani zwracali uwagę na niepewność w kwestii stanu technicznego akumulatora (18,7%), niewielkiego zasięgu modeli dostępnych w zakładanym budżecie (16,4%), znacząco wyższej ceny w stosunku do odpowiedników spalinowych (15,5%), ograniczonej funkcjonalności (14,4%), czy obawy o dużą utratę wartości (11,9%)” – powiedział Senior New Mobility Manager PSPA Albert Kania.

Badanie „Barometr Nowej Mobilności 2022/23” zostało przeprowadzone w listopadzie 2022 r. na grupie ponad 1 515 respondentów z wykorzystaniem metody wywiadów on-line przez agencję SW Research.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

Źródło: ISBnews