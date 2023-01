Mniej niż połowa badanych bankowców – 43% – uważa, że 2023 rok będzie dla bankowości gorszy niż poprzedni, 27% badanych spodziewa się, że 2023 rok będzie lepszy, natomiast według 30%, 2023 rok będzie porównywalny z poprzednim, wynika z badania Mind&Roses.

„Perspektywa 2023 roku w środowisku bankowym w różnym stopniu jest charakteryzowana obawami, co nadzieją i optymizmem. 50% patrzy na obecny rok z lękiem i obawą, to o 13 pkt proc. mniej niż przed rokiem. Pozostałe 50% patrzy na 2023 rok nadzieją i optymizmem i jest to o 13 pkt proc. więcej niż przed rokiem” – czytamy w komunikacie.

Mniej niż połowa badanych (43%) uważa, że 2023 rok będzie dla bankowości gorszy niż poprzedni. 27% badanych spodziewa się, że 2023 rok będzie lepszy, natomiast według 30%, 2023 rok będzie porównywalny z poprzednim, podano.

Z badania wynika, że 45% badanych przewiduje, że najważniejszym źródłem przychodów banków w roku 2023 będzie wzrost sprzedaży produktów dotychczasowym klientom (r/r wzrost o 17 pkt proc.). 43% jest zdania, że przychody osiągane będą głównie dzięki wzrostowi cen usług bankowych. 13% badanych upatruje źródeł przychodu we wzroście liczby nowo pozyskanych klientów.

„38% przedstawicieli sektora bankowego przewiduje, że zysk banków generowany będzie w głównej mierze dzięki redukcji kosztów. Pięciu na dziesięciu badanych (53%) wskazuje na wzrost przychodów odsetkowych, a kolejne 10% na wzrost przychodów z opłat i prowizji” – czytamy w komunikacie.

W 2023 r. największa dynamika wzrostu przewidywana jest w liczbie klientów korzystających z bankowości mobilnej – 98% opinii bardzo wzrośnie + nieco wzrośnie. Podobne – dynamiczne zmiany są oczekiwane we wzroście liczby klientów korzystających z bankowości internetowej. W pozostałych obszarach także przeważają opinie pozytywne nad negatywnymi. Znacząco poprawiły się przewidywania dotyczące wzrostu liczby lokat terminowych, podano.

Według 93% badanych, w 2023 roku wzrosną koszty działalności banków (+17 pkt proc. r/r), 38% przewiduje wzrost przychodów banków (-38 pkt proc. r/r). Jedna czwarta badanych przewiduje wzrost satysfakcji z usług bankowych wśród klientów z segmentu MSP (28%) i klientów detalicznych (21%). Według 23% badanych, wzrośnie zaufanie do banków, a według 21%, poprawi się reputacja sektora bankowego, wskazano również.

Jak wynika z badania, 78% badanych przewiduje spadek liczby placówek bankowych w 2023 r., a 78%. przewiduje spadek zatrudnienia w bankach. 23% badanych spodziewa się poprawy stabilności sektora bankowego. We wszystkich tych obszarach obserwowany jest regres w stosunku do odczytu w roku 2022 r.

Źródło: ISBnews