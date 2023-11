Inflacja wciąż wywołuje obawy wśród polskich przedsiębiorców, jednak niższe niż kilka miesięcy wcześniej. 44% firm uważa, że kondycja ich biznesu w najbliższych miesiącach pogorszy się przez inflację (wobec 50,5% w III kwartale br.). Zwiększył się natomiast odsetek przedsiębiorców przewidujących stagnację sytuacji – z 37,5% do 47%, wynika z Barometru EFL na IV kwartał br.

Biorąc pod uwagę wielkość firmy – podobnie jak kwartał wcześniej, im większa firma, tym mniej obawia się negatywnego wpływu inflacji na swój biznes: 28% średnich firm uważa, że przez wysoką inflację ich działalność gospodarcza w najbliższych miesiącach może ulec pogorszeniu. W grupie małych firm ten odsetek wynosi 48%, a wśród mikro – 49%, podano.

„W 2023 rok wkraczaliśmy z inflacją na poziomie 17% rok do roku i stopami procentowymi na poziomie blisko 7%. Inflacja w październiku tego roku wyniosła 6,5%, a stopy procentowe zostały obniżone do poziomu poniżej 6%. Niższe wartości obu wskaźników z pewnością wpływają pozytywnie na opinie przedsiębiorców dotyczące ich przyszłości i kondycji biznesu. Poza tym, większość z nas życzy sobie pod koniec roku, aby następny był lepszy od poprzedniego. Wiele wskazuje na to, że może tak być, jednak wiele wyzwań pozostaje. Zaczynając od aspektów HR-owych – w przyszłym roku będziemy mieć do czynienia z aż dwukrotną podwyżką wynagrodzenia minimalnego, przez wciąż jednak utrzymujące się wysokie ceny, po czynniki zewnętrzne takie jak tocząca się wciąż wojna w Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie. Z pewnością biznesowe życie będzie łatwiejsze, jeśli zostaną odblokowane środki unijne, która dadzą impuls do rozwoju zarówno firmom jak i samorządom, a w efekcie odczują to wszyscy Polacy” – powiedział członek zarządu EFL Wojciech Przybył, cytowany w komunikacie.

Z Barometru EFL wynika też, że największy odsetek przedsiębiorców, którzy obawiają się o negatywny wpływ inflacji na prowadzony biznes, występuje w HoReCa. Aż 62% hotelarzy i restauratorów obawia się rosnących cen. Jest to jedyna branża wśród badanych, w których te obawy w ujęciu kwartalnym zwiększyły się. W III kwartale br. wyrażało je 59% firm.

„Wśród 4 z 6 badanych sektorów (budownictwo, handel, transport i usługi) widać natomiast spadające obawy o wpływ inflacji na prowadzony biznes. Najmniej o swoją przyszłość obawiają się firmy transportowe, wśród których tylko 29% zapytanych boi się negatywnego wpływu rosnących cen na działalność. To o 18 pkt proc. mniej niż w III kwartale br. W budownictwie 38% firm obawia się inflacji (- 3 pkt proc.), w handlu 51% (-8 pkt proc.), a w usługach 42% (-10 pkt proc.). W przemyśle 41% firm obawia się inflacji i jest to dokładnie taki sam wynik jak kwartał wcześniej” – czytamy w materiale.

Ostatni tegoroczny pomiar Barometru EFL pokazuje także, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce czują się coraz bardziej oswojone ze skutkami toczonej za naszą wschodnią granicą wojną. 13% ankietowanych odpowiedziało, że w związku z wojną na terytorium Ukrainy, kondycja ich firmy w ciągu najbliższych sześciu miesiącach pogorszy się. W III kwartale br. uważało tak 17% przedsiębiorców. Większość, bo 83%, odpowiedziała, że ich sytuacja pozostanie bez zmian, a nikt nie wskazuje na poprawę kondycji.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 1 do 27 września 2023 roku.

Źródło: ISBnews