Dla 44% hoteli wskaźnik obłożenia poprawił się w ujęciu rocznym w listopadzie, zaś pogorszył się – do 37%, wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP). Zdecydowana większość hoteli (3/4) odnotowała zwiększenie cen r/r, podała też Izba. 70% hoteli podniosło ceny w stosunku do listopada 2022 r.

„Wskaźniki frekwencji były lepsze od uzyskanych rok temu. Dla 37% hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do listopada ubiegłego roku, w tym 26% obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pkt proc. Ale 44% obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do listopada ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 31% hoteli z frekwencją wyższą do 10 pkt proc. 19% obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co rok temu” – czytamy w komunikacie.

Jak podkreśliła Izba, pogłębiła się różnica w wynikach hoteli biznesowych w stosunku do obiektów wypoczynkowych. W grupie hoteli biznesowych 62% uzyskało obłożenie powyżej 50%, w tym 21% powyżej 70%. To wyniki o 9 pkt proc. słabsze niż w październiku. Frekwencji 30% nie osiągnęło 9% hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych obłożenie również było wyraźnie niższe niż miesiąc temu: 29% przekroczyło frekwencję 50%, w tym 8% z obłożeniem powyżej 70%. Frekwencję poniżej 30% zanotowała 1/3 hoteli.

„Utrzymała się tendencja wzrostu średnich cen, podobnie jak w poprzednich miesiącach. Odpowiedzi wskazują, że 70% hoteli podniosła je w stosunku do listopada 2022 r. Połowa obiektów odnotowała wzrost do 10%, a 12% – w przedziale 11-20%. 30% obiektów uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe. Oznacza to, biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji, że w około połowie hoteli ceny realnie zmalały” – czytamy dalej.

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na grudzień są na podobnym poziomie co miesiąc temu dla listopada, zarówno jeśli chodzi o odsetek hoteli z frekwencją poniżej 30%, jak i tych z obłożeniem powyżej 50%. Jedynie obiekty wypoczynkowe mogą liczyć na lepsze wyniki w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra.

„Dlatego aktualne prognozy dla obiektów wypoczynkowych i biznesowych są rozbieżne i korzystniejsze dla tych pierwszych. Dla całej grupy ankietowanych 40% hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30%. Obłożenie powyżej 50% posiada prawie jedna czwarta (24%). W hotelach biznesowych 55% nie przekracza frekwencji 30%, a powyżej 50% wskazuje tylko 11%. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 37% z frekwencją poniżej 30% i 18% z obłożeniem powyżej 50%” – napisano też w materiale.

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP w dniach 1-7 grudnia 2023 roku wzięły udział 134 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 65% położonych jest w miastach. 25% to obiekty sieciowe.

Źródło: ISBnews