Ścieżka zakupowa kupujących online zaczyna się najczęściej (45% badanych) od platform marketplace, w tym 36% wybiera Allegro, wynika z badania przeprowadzonego przez agencję Minds&Roses na zlecenie Allegro. Drugim najczęściej wybieranym miejscem startu jest wyszukiwarka Google: 19% wskazań.

„Znaczenie platform e-commerce w kontekście ścieżki zakupowej rośnie. Już 45% kupujących zaczyna swoje zakupy od marketplace’ów – to wzrost o 11 pkt proc. względem 2023 roku. Liderem pozostaje Allegro, które wybiera 7 na 10 osób rozpoczynających zakupy na platformach. Nadal silny jest trend compressed commerce, czyli zakupów maksymalnie skróconych i skondensowanych w jednym miejscu, realizowanych w jak najkrótszym czasie. Aż 44% konsumentów finalizuje transakcję jeszcze tego samego dnia, w którym rozpoczynają poszukiwania, a blisko jedna piąta decyduje się na zakup od razu. Ponad połowa e-klientów oczekuje możliwie szybkich zakupów, a niemal 8 na 10 z nich przyznaje, że w przypadku mało znanych produktów oczekuje pełnych informacji w miejscu zakupu – aby uniknąć konieczności poszukiwania dodatkowych źródeł” – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi „Customer Journey 2025”.

„Konsumenci nadal cenią atrakcyjne ceny i szybkie dostawy, ale coraz większe znaczenie mają dla nich wygoda i kompletność oferty. 79% kupujących, by podjąć decyzję, oczekuje dziś kompleksowych informacji o produkcie w miejscu zakupu. To wyraźne echa trendów optymalizacji procesów, obserwowanych już rok temu” – skomentowała Marta Skalmowska z Minds&Roses.

W 2025 roku kupujący najczęściej rozpoczynają ścieżkę zakupową na platformach handlowych – wskazuje je blisko co drugi badany, w tym 36% wybiera Allegro (+3 pkt proc. w porównaniu do 2024 roku). Drugim najczęściej wybieranym miejscem startu jest wyszukiwarka Google (19%). Kolejne miejsca zajmują: strony sklepów online (7%), porównywarki cenowe (4%) oraz serwisy ogłoszeniowe (3%), wymieniono.

W porównaniu z 2024 rokiem Allegro umocniło swoją pozycję jako miejsce rozpoczęcia ścieżki zakupowej w kilku kategoriach produktowych. Największe wzrosty odnotowano w kategoriach: środki czystości (+10 pkt proc.), artykuły dla zwierząt (+8 pkt proc.), kolekcje i sztuka (+8 pkt proc.), motoryzacja (+6 pkt proc.) oraz dom i ogród (+6 pkt proc.), podano także w materiale.

„Allegro pełni dziś rolę centralnego punktu decyzyjnego – blisko co trzeci badany przyznaje, że to właśnie tutaj podjął decyzję o zakupie. Co istotne, 31% kupujących wskazuje Allegro jako kluczowe miejsce podejmowania decyzji. Aż 43% respondentów dokonało lub planuje dokonać transakcji na platformie, co potwierdza wysoki poziom lojalności użytkowników. Widać to szczególnie w zestawieniu ze ścieżką zakupową: zarówno użytkownicy rozpoczynający poszukiwania na Allegro, jak i w Google często finalizują zakup na Allegro – odpowiednio 76% i 41% – co podkreśla znaczącą rolę platformy w procesie wyboru produktów online” – czytamy dalej.

„Blisko połowa klientów (43%) zaczynających zakupy na Allegro korzysta z wyszukiwarki, wpisując konkretną nazwę produktu. Jak wynika z naszych danych wewnętrznych, w szczytowych okresach klienci wpisują nawet 2000 zapytań zakupowych na sekundę. To pokazuje, że spełniamy oczekiwania użytkowników, którzy szukają precyzyjnych informacji i szerokiej gamy ofert w jednym miejscu. Kupujący doceniają także łatwość nawigacji – aż 25% przeszukuje kategorie z poziomu menu” – dodał Group Advertising Director w Allegro Marcin Bruś, cytowany w komunikacie.

Z badań wynika też, że konsumenci chcą dziś realizować zakupy szybciej, a jednocześnie oczekują narzędzi, które ułatwią im podejmowanie trafnych decyzji. Coraz częściej sięgają więc po generatywną sztuczną inteligencję, choć jej wykorzystanie nie jest jeszcze powszechne – obecnie deklaruje je 13% kupujących online (wg raportu Danae „Trendy zakupowe” z 2025 r). Najczęściej AI, czyli narzędzia takie jak Chat GPT czy Co-pilot, wspiera ich na etapie zbierania informacji o produktach (86%) oraz ich wyszukiwania (73%), ale również przy szukaniu inspiracji (48%), śledzeniu dostaw czy obsłudze zamówienia (20%). Motywacje konsumentów korzystających z AI są zróżnicowane. Najważniejsze z nich to chęć oszczędności czasu (67%), możliwość porównania cen (56%), a także znalezienie najkorzystniejszej oferty (27%) czy poszukiwanie nowości produktowych (21%). Dla części kupujących ważne jest również poczucie bezpieczeństwa – niemal co piąty użytkownik AI (19%) podkreśla, że narzędzia te pomagają upewnić się, iż transakcja jest bezpieczna.

Finalizacja zakupów wspieranych przez AI najczęściej odbywa się na dużych platformach marketplace – ten kanał wskazało 83% osób świadomie korzystających z narzędzi sztucznej inteligencji. Kolejne miejsca zajmują multibranżowe sklepy internetowe (48%) oraz sklepy sieci handlowych (45%). Z kolei rozwiązania oparte wyłącznie na AI, takie jak aplikacje zintegrowane z chatbotami, pozostają niszowe (14%). Jeśli chodzi o kategorie produktów, w których AI odgrywa największą rolę, zdecydowanie dominuje elektronika – odpowiada za 67% takich zakupów. Kolejne wysokie miejsca zajmują dom i ogród (49%), zdrowie (46%), czytamy dalej.

Raport Minds&Roses „Customer Journey 2025. Poszukiwanie i zakup produktów online” to badanie przeprowadzone w kwietniu 2025 r. metodą wywiadów CAWI na reprezentatywnej grupie 2000 osób (n=2000), które w ciągu 3 miesięcy poprzedzających badanie wyszukiwały i/lub dokonały zakupu produktów online.

Źródło: ISBnews