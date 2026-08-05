Wygodne dokonywanie płatności jest dla Polaków jednym z najważniejszych kryteriów wyboru e-sklepu i jedynym, które nie traci na znaczeniu wraz z popularyzacją zakupów internetowych, wynika z badania Autopay.

Według badania „Finanse Polek i Polaków 2026” 75% badanych Polaków oczekuje jak najmniej formalności przy każdej transakcji, a 59% nie lubi opóźnień w płatności oraz towarzyszących im prowizji. Ponad 40% Polek i Polaków w ogóle nie zastanawia się nad płatnością – chodzi tylko o to, by została szybko zrealizowana i to właśnie ten brak namysłu jest miarą tego, jak bardzo polski rynek płatniczy dojrzał: płatność stała się tłem, a nie elementem wymagającym uwagi, podano w komunikacie poświęconym raportowi.

„Ciekawym sygnałem tegorocznej edycji badania jest to, że niemal wszystkie wskazywane przez respondentów powody wyboru sklepu internetowego straciły na znaczeniu względem 2025 roku – cena produktu spadła z 80% do 73% wskazań, koszt dostawy z 70% do 62%, wiarygodność sklepu z 64% do 56%, a możliwość łatwego zwrotu z 44% do 39%. Jedynym czynnikiem, który nie stracił na znaczeniu, jest wygoda samej realizacji transakcji – od trzech lat niezmiennie na poziomie 45%” – czytamy w materiale.

Pod kątem najpopularniejszym metod płatności w Polsce, BLIK kolejny rok z rzędu umocnił swoją pozycję. Po tę metodę sięga w 2026 r. 65% kupujących online, a dla 49% Polaków jest to ulubiona forma płatności. W ciągu niespełna dekady BLIK z pozycji ciekawostki stał się grawitacyjnym centrum rynku płatniczego. Na kolejnych miejscach znajdują się szybkie przelewy internetowe (tzw. pay by link – 36%, wobec 45% rok wcześniej) oraz karty płatnicze (34%). Coraz większą rolę odgrywają też portfele cyfrowe -z Google Pay korzysta 15% respondentów, a w najmłodszej grupie wiekowej niemal co piąta osoba, wymieniono.

„Największym sukcesem polskiego rynku płatności nie jest dziś popularność konkretnej metody, ale fakt, że klienci praktycznie przestali zauważać sam proces płacenia. Płatność ma być szybka, intuicyjna i niemal niewidoczna. To właśnie młodsze pokolenia najszybciej przesuwają granicę tych oczekiwań, coraz chętniej korzystając z cyfrowych portfeli zamiast szybkich przelewów elektronicznych. Widzimy ten trend również w danych transakcyjnych Autopay – udział płatności mobilnych systematycznie rośnie” – skomentował CEO Autopay Wojciech Murawski, cytowany w komunikacie.

„Wyniki naszego badania pokazują ciekawą zmianę. Polacy nie przestali zwracać uwagi na cenę, koszt dostawy czy wiarygodność sklepu, ale coraz rzadziej świadomie analizują te elementy przy każdym zakupie. E-commerce stał się dla nas przewidywalny, więc zakładamy, że sklep będzie uczciwy, dostawa sprawna, a płatność szybka. Jedynym kryterium, które nie traci na znaczeniu, pozostaje wygoda samej transakcji. Wystarczy nieoczekiwana prowizja, dodatkowy formularz czy mniej intuicyjny proces zakupowy, aby klient zaczął zastanawiać się nad zakupem albo całkowicie z niego zrezygnował ” – dodał.

Mimo rosnącej popularności zakupów internetowych ponad połowa Polaków (51%) w ogóle nie kupuje w zagranicznych sklepach online. Okazjonalnie robi to 23% badanych, a regularnie jedynie 12%. Osoby, które decydują się na zakupy za granicą, szybko zauważają różnicę. Co trzeci respondent wskazuje, że sklep nie oferuje metod płatności, z których korzysta na co dzień. Co czwarty obawia się o bezpieczeństwo danych podczas transakcji, a co piąty zniechęcają dodatkowe prowizje. Choć Polacy bez problemu korzystają z kart płatniczych czy PayPala, dla wielu z nich są to rozwiązania mniej naturalne niż te do których się przyzwyczaili na krajowym rynku. To pokazuje, jak mocno zmieniły się oczekiwania konsumentów, zaznaczono w materiale.

„Polska zbudowała jeden z najsprawniejszych ekosystemów płatności online w Europie. Konsumenci korzystają z tego na co dzień i przestali to zauważać, bo wygoda stała się normą. Widać to dopiero wtedy, gdy próbują kupić coś za granicą, bo tam norma bywa inna. Widzimy to samo od strony e-sklepów, z którymi współpracujemy: standard, który w Polsce jest oczywistością, poza nią wciąż bywa przewagą konkurencyjną” – ocenił CEO Autopay.

Najmłodsi i mieszkańcy dużych miast, czyli grupy najbardziej przyzwyczajone do wygody polskiego rynku, są najbardziej niezadowoleni z metod płatności oferowanych za granicą. Osoby z najstarszej grupy wiekowej kupują tam rzadziej, ale gdy już to robią, okazują się bardziej elastyczne: aż 58% z nich nie miało żadnych trudności przy zakupach z zagranicy. Młodsi częściej niż starsi skarżą się na brak polskich lub preferowanych metod płatności, wysokie prowizje oraz trudności ze zwrotem – podobnie jak mieszkańcy największych miast, którzy w ogóle dostrzegają więcej barier niż pozostali, wskazano.

Co ciekawe, nie wszystkie trendy są jednoznacznie cyfrowe. Odsetek osób deklarujących płatność gotówką przy odbiorze zakupów internetowych wzrósł o 3 pkt proc. Obecnie z takiej formy korzysta ponad 12% badanych – to najwyższy wynik od okresu sprzed pandemii. To dane warte odnotowania, bo pokazują, że nawet w tak dojrzałym ekosystemie jak polski pojawiają się pojedyncze sygnały ostrożności. Może to być jednak związane z szerszym trendem – rosnącą popularnością gotówki jako formą zabezpieczenia na wypadek sytuacji kryzysowych.

Badanie „Finanse Polek i Polaków w 2026” zostało zrealizowane na zlecenie Autopay przez pracownię badawczą SATISFACE na reprezentatywnej grupie 1686 osób metodą CAWI.

Autopay to polski fintech założony w Sopocie, który od ponad 25 lat rozwija nowoczesną infrastrukturę płatności dla biznesu i konsumentów. Firma specjalizuje się w płatnościach powtarzalnych, automatycznych i osadzonych w codziennych procesach zakupowych oraz usługowych. Dziś Autopay obsługuje ponad 50 tysięcy merchantów i działa na 8 rynkach Europy. Rozwiązania Autopay wspierają m.in. e-commerce, subskrypcje, media, ubezpieczenia, mobilność oraz usługi cyfrowe.

Źródło: ISBnews