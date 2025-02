Spada liczba osób, które w tym roku spodziewają się podwyżki płac: takie przewidywania ma 53% badanych, w tym 15% z nich zdecydowanie spodziewa się wyższych pensji, podczas gdy rok temu podwyżki oczekiwało 59% pracowników w Polsce, z czego 19% zdecydowanie, wynika z badania Instytutu Badawczego Randstad.

Badanie „Monitor Rynku Pracy” wskazuje, że większymi optymistami są mężczyźni niż kobiety: 56% z nich liczy na wzrost wynagrodzenia w porównaniu do 49% kobiet. Takie przewidywania mają najczęściej osoby na stanowiskach zarządczych, w tym mistrzowie i brygadziści (tak uważa 78%), osoby z top managementu (64%) oraz kierownicy średniego szczebla (61%) Podwyżki są najbardziej spodziewane w hotelarstwie i gastronomii (63% wskazań), administracji publicznej i transporcie i logistyce (po 61%). Największymi pesymistami są kierowcy i specjaliści – po 43% wskazań oraz osoby zatrudnione w sektorach edukacji (45%) oraz opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (44%).

„W ostatnim czasie obserwujemy także w danych GUS nieznacznie mniejszą dynamikę płac w Polsce i dane z naszego badania pokazują, że ten trend może się utrzymywać. Po pierwsze, część pracowników w ostatnim czasie otrzymała podwyżki i premie, zwiększyła się także dostępność ważnych dla nich benefitów. Zmiany w wynagrodzenia były też co najmniej zgodne z oczekiwaniami. Po drugie, wzrosty cen nie są już tak wysokie, jak w poprzednich latach i podwyżki wynagrodzeń są częściej realnie odczuwane w budżetach gospodarstw domowych. Po trzecie, rośnie znaczenie innych czynników, które wpływają na satysfakcję zawodową pracowników, związanych z dobrą atmosferą budowaną w miejscu pracy, elastycznością godzin pracy i miejsca wykonywania zadań, a także podnoszeniem kwalifikacji i awansem. To sprawia, że presja płacowa, choć wciąż obecna, może nieco słabnąć” – powiedziała regional HR leader Northern Europe w Randstad Monika Hryniszyn, cytowana w komunikacie.

„Wpływ na mniejszą presję płacową ma również mniejszy wzrost minimalnej płacy w tym roku (10% r/r) w porównaniu do poprzedniego roku (ok. 21,5% r/r), jak i ogólna sytuacja na rynku pracy. Ze względu na szybki wzrost płacy minimalnej w ostatnich latach obejmuje ona coraz większą grupę pracowników, a tym samym jej wzrost ma zasadnicze znaczenie dla całego rynku. Kolejne elementy badania dotyczące przyczyn rotacji czy szans na znalezienie nowej pracy potwierdzają, iż sytuacja na rynku jest stabilna, ale zarówno pracownicy, jak i pracodawcy wykazują wciąż ostrożność w podejmowaniu decyzji. Wpływa to na słabszą kondycja firm w niektórych sektorach i tutaj warto przyjrzeć się wynikom badań w przypadku sektora przedsiębiorstw, transportu i logistyki czy budownictwa” – dodał dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki.

57% respondentów w 2024 roku otrzymało podwyżkę pensji, wynagrodzenie 42% z nich wzrosło od 5 do 10%. Wysokość podwyżki niewiele ponad jednej piątej (21%) wyniosła od 10 do 20%, a zaledwie 4% cieszyło się z podwyżki pensji o ponad 20%. Podwyżki nieprzekraczające 5% otrzymało 23% pracowników w Polsce. Takiego poziomu podwyżek spodziewało się 46% pracowników, natomiast 26% liczyło na więcej, a 15% na zdecydowanie więcej. Dla 10% zatrudnionych podwyżki były nieco wyższe niż spodziewane, a dla 3% zdecydowanie wyższe.

37% Polaków jest raczej zadowolonych z obecnego poziomu wynagrodzenia, przeciwnego zdania jest 21%. Grupa osób, które ani nie są zadowolone, ani niezadowolone z wysokości pensji, to jedna trzecia badanych. Liczba osób bardzo zadowolonych (5%) nieznacznie przekracza liczbę bardzo niezadowolonych (4%), zakończono.

Monitor Rynku Pracy to sondaż Instytutu Badawczego Randstad, jest kwartalnym sondażem realizowanym w Polsce od 2010 roku. Bieżąca, 58. edycja badania, została zrealizowana w okresie 12-25 listopada 2024 r., przez Instytut Badań Pollster metodą CAWI (wspomagany komputerowo wywiad realizowany za pośrednictwem strony www, na panelu internetowym) na losowo-kwotowej próbie 1000 respondentów w wieku od 18 do 64 lat, pracujących minimum 24 godziny w tygodniu, zatrudnionych na podstawie umowy o prace, umów cywilnoprawnych lub samozatrudnionych, o ile posiadają stałą umową o świadczenie usług jednej firmie.

Źródło: ISBnews