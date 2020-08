Rozwój technologii 5G w Polsce oznacza szanse także dla branży logistycznej, w której nowa technologia może się upowszechnić w ciągu kilku lat, ocenia wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w DHL Express Poland Edwin Osiecki. Według niego, bezprzewodowe technologie pozwolą przyspieszyć procesy logistyczne i przyczynią się do wzrostu ich transparentności.

„Pojawienie się w Polsce technologii 5G i jej dalszy rozwój to, oczywiście, wielka szansa dla rozwoju całej polskiej gospodarki, w tym przyspieszenia procesów logistycznych, które ten rozwój stymulują. Sprawna logistyka to bowiem podstawa każdej światowej gospodarki. Jeszcze szybsze zbieranie i przekazywanie danych za pomocą czujników przy wykorzystaniu nowej sieci i jej powszechne użycie w logistyce to – moim zdaniem – perspektywa kilku najbliższych lat. Jak to zazwyczaj bywa, najpierw powstaje technologia, a później jest ona dopiero implementowana w wielu branżach. W kolejnych latach czeka nas jeszcze szersze wykorzystanie internetu rzeczy i czas internetu wszystkiego, co oznacza, że każde urządzenie będzie ze sobą połączone i będzie między sobą przekazywało dane. Amerykańskie przedsiębiorstwo Cisco szacuje, że internet wszystkiego w ciągu następnej dekady ma ekonomiczny potencjał wynoszący około 19 bln USD” – napisał Osiecki w komentarzu dla ISBnews.

Według niego, wykorzystanie internetu rzeczy oraz zbieranie danych znajdą jeszcze szersze zastosowanie zarówno w międzynarodowych, jak i polskich procesach logistycznych. Przykładem może być jeszcze skuteczniejsze monitorowanie np. przesyłek medycznych, wymagających stosowania odpowiedniej temperatury.

„Wiąże się to z perspektywą oszczędności czasu oraz pieniędzy wśród polskich i zagranicznych firm. Monitorowanie oraz stałe, zautomatyzowane reagowanie np. na awarie agregatora w czasie rzeczywistym pozwoli podejmować ważne decyzje od razu, co może być kluczowe dla jakości wrażliwych towarów i pozwoli uniknąć strat” – ocenia przedstawiciel DHL.

Osiecki udzielił komentarza w związku z publikacją globalnego raportu DHL „Next-Generation Wireless in Logistics”, który wskazuje m.in., że w najbliższej przyszłości 75% ankietowanych menedżerów zarządzających łańcuchami dostaw planuje wdrożenie przynajmniej jednej technologii bezprzewodowej nowej generacji, aby zwiększyć transparentność procesów logistycznych.

„Jeszcze przed obecnym kryzysem związanym z COVID-19 media często poruszały kwestie związane z możliwościami technologii komunikacji bezprzewodowej. Większość ostatnich nagłówków dotyczyła głównie bezprzewodowej sieci komórkowej 5G, która jest obecnie wdrażana w wielu krajach. Niesie ona za sobą wiele korzyści dla użytkowników końcowych, biznesów i operatorów telekomunikacyjnych – od szybszych prędkości, przez większą przepustowość, a kończąc na spersonalizowanych usługach dla nowej generacji inteligentnych i połączonych urządzeń” – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Jednak bezprzewodowość to nie tylko 5G. Na potrzeby zastosowań przemysłowych rozwinięto zarówno popularne i doskonale znane technologie, takie jak Wi-Fi czy Bluetooth, a także te bardziej niszowe, takie jak Low Power Wide Area Networks (LPWAN) czy Satelity Low Earth Orbit (LEO). To właśnie tego rodzaju innowacje umożliwią dokonanie następnego kroku w rewolucji komunikacyjnej, w ten sposób przybliżając nas do nowego świata, w którym wszyscy i wszystko będzie połączone ze sobą w każdym miejscu na świecie, dodano.

W ostatnim badaniu przeprowadzonym przez DHL wśród 800 menedżerów łańcuchów dostaw, 60% respondentów stwierdziło, że obecnie ich łańcuchy dostaw nie są wystarczająco transparentne. Kluczowymi trzema wyzwaniami, które zauważyli, są: osiągnięcie realnej przejrzystości, brak jednej scentralizowanej platformy do napędzania inicjatyw opartych na Internecie Rzeczy, a także fragmentaryczne, wybiórcze zbieranie danych ze zróżnicowanych łańcuchów dostaw.

„Z tego względu trzy najważniejsze priorytety, które mają doprowadzić do zwiększenia transparentności, to: kompleksowa przejrzystość transportu i zasobów oraz wdrożenie analityki danych generowanych przez łańcuchy dostaw” – czytamy dalej.

Z kolei 75% respondentów zadeklarowało chęć implementacji przynajmniej jednej technologii bezprzewodowej w najbliższej przyszłości, aby osiągnąć swoje cele związane z transparentnością.

„Po transformacji przemysłu lekkiego, cyfrowa rewolucja zmienia teraz gwałtownie ten cięższy, czyli m.in. motoryzację, produkcję czy opiekę zdrowotną. Nasz sektor, czyli logistyka, będzie czerpać największe korzyści z digitalnej rewolucji napędzanej przez Internet Rzeczy, ale zarazem stanie się największym motorem napędowym jej rozwoju. Chociaż już teraz niektóre sektory naszej branży są inteligentne i połączone, technologie bezprzewodowe nowej generacji zapoczątkują nową falę Internetu Rzeczy w logistyce” – skomentował vice president Innovation & Trend Research, DHL Customer Solutions & Innovation Markus Kückelhaus, cytowany w materiale.

DHL jest czołową globalną marką w branży logistycznej. Dywizje należące do grupy DHL oferują szerokie portfolio usług logistycznych, począwszy od krajowej i międzynarodowej dostawy paczek, międzynarodowych przesyłek ekspresowych: lądowych, lotniczych i morskich, po zarządzanie łańcuchem dostaw przemysłowych.

Źródło: ISBnews