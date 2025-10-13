Ponad połowa (61%) firm e-commerce z Polski realizuje część swojej sprzedaży na rynkach zagranicznych, wynika z badania zleconego przez DHL eCommerce. Ponadto zdecydowana większość z nich nie ogranicza się do prowadzenia działalności na jednej platformie sprzedażowej, a 29% działa nawet na czterech i więcej marketplace’ach.

„Polskie firmy e-commerce są aktywne w handlu międzynarodowym – 61% zbadanych podmiotów realizuje część swojej sprzedaży na rynkach zagranicznych. W tym aspekcie Polska goni średnią światową [na podstawie badania w 19 krajach], która wynosi 64%. Globalne rynki stają się naturalną alternatywą i pozwalają na dalszy dynamiczny rozwój biznesów. 67% badanych podmiotów z Polski zadeklarowało eksport produktów do Niemiec, 42% do Francji, 31% do Wielkiej Brytanii, 30% do Czech, a 24% do USA” – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi „DHL eCommerce Trends 2025 Business Edit”.

Polscy przedsiębiorcy bardzo sprawnie posługują się możliwościami, jakie dają im różne platformy sprzedażowe, wynika także z badania. 32% z nich deklaruje prowadzenie działalności na dwóch, 27% na trzech, a 29% na czterech i więcej marketplace’ach.

Jeśli chodzi o adopcję rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI), w Polsce 39% badanych deklaruje jej wykorzystanie (wobec blisko połowy na świecie).

„Z naszego badania wyłania się bardzo ciekawy obraz polskiego biznesu e-commerce: firmy prowadzą działalność handlową praktycznie na całym świecie, wykorzystując różne platformy, a także są obeznane z najnowszymi trendami i innowacjami. To przedsiębiorcy, którzy rozumieją cyfrowy świat, prowadzą dialog ze swoimi klientami w social mediach i potrafią wykorzystać potencjał usług logistycznych” -skomentowała CEO DHL eCommerce Polska Agnieszka Świerszcz, cytowana w komunikacie.

96% sprzedawców detalicznych twierdzi, że ich oferta logistyczna jest kluczowa dla finalizacji transakcji (w Polsce 97%), a 86% uważa, że bezpłatna dostawa i zwroty pozytywnie wpływają na sprzedaż – polscy przedsiębiorcy ufają temu rozwiązaniu w większym zakresie, aż 89% respondentów potwierdziło tę tezę. Co więcej, coraz ważniejsze dla polskich firm e-commerce są usługi subskrypcyjne, które zmieniają dotychczasową lojalność klientów. W skali globalnej 52% firm oferuje subskrypcje produktów, a w Polsce 41% firm deklaruje wykorzystanie tego modelu współpracy. Na świecie 14% przedsiębiorstw oferuje subskrypcje na dostawę i zwroty, w Polsce na razie 11%, wymieniono.

Polska należy też – według autorów badania – do najbardziej zaawansowanych krajów, jeśli chodzi o wdrażanie innowacyjnych rozwiązań płatniczych. 45% polskich firm oferuje BNPL (buy now, pay later), co czyni nasz kraj wiceliderem tej formy płatności w UE, za Holandią (48%). Na świecie wyprzedzają nas tylko Australia (56%), Malezja (54%) czy Indie (50%).

Opracowanie DHL eCommerce powstało na bazie badania 4050 firm z 19 rynków w Europie, obu Amerykach oraz regionie Azji i Pacyfiku. W ramach pierwszej edycji raportu DHL eCommerce Trends 2025 Business Edit zbadano 300 firm z branży e-commerce z Polski.

