Blisko 2/3 (64%) pracowników biurowych w Polsce pracuje tygodniowo w biurze do dwóch dni włącznie, wynika z badań JLL. Jednocześnie 55% badanych uważa, że biuro jest niezbędnym elementem budującym kulturę firmy, a ponad 60% deklaruje, że najważniejszym elementem biurowego życia jest możliwość spotkania się na żywo ze współpracownikami oraz aspekt towarzyski.

„Większość pracowników w Polsce preferuje pracę hybrydową, z tego 50% osób wyraża preferencję pracy w biurze jeden dzień lub mniej, a kolejne 16% chciałoby wykonywać swoje obowiązki stacjonarnie dwa dni w tygodniu. Tym samym zmienia się także funkcja biura, zapytani przez nas pracownicy wskazali, że w biurze szukają możliwości spotkań ze współpracownikami, często również wskazują aspekt stricte towarzyski” – powiedział Head of Workplace Strategy & Change Management Jakub Zieliński, cytowany w komunikacie.

Z przeprowadzonego przez JLL badania wynika, że tylko 25% pracodawców wymaga od swoich zespołów obecności w biurze przez 2 lub 3 dni w tygodniu. 20% badanych pracowników wskazało, że ma pełną elastyczność w wyborze miejsce pracy.



Poziom powrotu Polaków do pracy stacjonarnej obrazuje współczynnik RTO porównujący czasy przed pandemią i stan obecny. Do pracy stacjonarnej powrócili w największym stopniu pracownicy sektora budownictwa i nieruchomości (77%) oraz osoby zatrudnione w sektorze publicznym (71%). Z kolei branża, która nie wróciła do biur po pandemii to tzw. centra usług wspólnych (21%). Kolejnym sektorem, który wrócił do biur tylko w pewnym stopniu jest sektor bankowości (37%), wymieniono w materiale.

„Zgodnie z naszymi obserwacjami modelu pracy hybrydowej przy biurku spędzamy średnio od 1 do 3 godz. (to także jest skorelowane z tym jak często pracujemy stacjonarnie), dlatego w biurach muszą powstawać przestrzenie do współpracy, odpowiadające konkretnym potrzebom danej organizacji. Obecnie pracownicy wracają chętniej do biura w przypadku, kiedy ich biuro jest na tyle funkcjonalne, że pomaga im to w codziennej pracy, nie ogranicza ich i nie powoduje dodatkowych problemów w codziennej pracy” – dodał Zieliński.

Źródło: ISBnews