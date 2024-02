Do Programu Polska Bezgotówkowa do końca 2023 r. dołączyło blisko 460 tys. podmiotów, w których łącznie zainstalowano ponad 610 tys. urządzeń do przyjmowania płatności cyfrowych, wynika z danych Fundacji Polska Bezgotówkowa. W 2023 r. blisko 65% transakcji w punktach sprzedaży było dokonanych bezgotówkowo.

Za pomocą terminali tradycyjnych i tych w telefonie od początku trwania programu zrealizowano blisko 1,8 mld transakcji płatniczych na łączną kwotę przekraczającą 110 mld zł, podano.

„Wśród mikroprzedsiębiorców największy przyrost liczbowy i procentowy urządzeń odnotowano w branży kosmetycznej (+13,3%), a najwyższy wzrost transakcyjny rok do roku (+31,9%) osiągnęły branże związane z ochroną zdrowia. Pod względem wzrostu liczby transakcji w ostatnim roku wyróżniły się: branża edukacyjna (+28,3%) oraz usługowa (+25,4%)” – czytamy w komunikacie.

Wysoką dynamiką w ubiegłym roku cechował się również sektor publiczny – liczba transakcji przekroczyła 8 mln, natomiast ich wartość osiągnęła 1,3 mld zł. Obrót na terminalach zainstalowanych w sektorze publicznym wzrósł w porównaniu do 2022 r. o 28,5%.

„W ciągu ostatnich lat obserwujemy rosnące zainteresowanie płatnościami bezgotówkowymi wśród konsumentów, a w konsekwencji – również wśród przedsiębiorców. Zmiana naszych przyzwyczajeń następuje stopniowo dzięki rozwojowi technologii i zmianie preferencji zakupowych. W 2023 roku już blisko 65% transakcji w punktach sprzedaży było dokonanych bezgotówkowo, co oznacza, że dokonaliśmy kolejnego skoku w dziedzinie płatności, stając się w tym obszarze jednym z najbardziej zaawansowanych krajów w Europie” – powiedziała prezeska Fundacji Polska Bezgotówkowa Joanna Erdman, cytowana w materiale.

Coraz większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszą się nowoczesne rozwiązania mobilnych terminali w telefonie. Do końca 2023 r. ponad 6 tys. przedsiębiorców skorzystało z tego rozwiązania w ramach programu, co daje 63% wzrostu w porównaniu do 2022 r., wskazano także.

Fundacja Polska Bezgotówkowa zajmuje się upowszechnieniem i promocją obrotu bezgotówkowego w Polsce wśród małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i związków wyznaniowych, a także podnoszeniem wiedzy obywateli na temat mechanizmów obrotu bezgotówkowego, jego bezpieczeństwa i zasad ekonomii.

Źródło: ISBnews