Ponad 2/3 firm (68%) chce powrotu pracowników do biur w od połowy br., wynika z raportu CBRE „EMEA Office Occupier Sentiment Survey”. W mniejszości są obecnie pracodawcy wymagający od zatrudnionych powrotu do biur w pełnym wymiarze czasu pracy – 6% wskazań.

„Firmy zdecydowanie stawiają na wybór a nie obowiązek. Tylko 6% pracodawców wymaga od zatrudnionych powrotu do biur w pełnym wymiarze czasu pracy. Zdecydowana większość, bo 7 na 10 pracodawców zezwala na dobrowolny powrót do biura według uznania pracowników” – czytamy w komunikacie.

„Zdecydowana większość przedsiębiorców (68%) będzie promować regularny powrót do biur i to nawet od połowy tego roku. W przypadku co czwartej firmy ten proces już się rozpoczął, a 45% wdroży go maksymalnie od końca czerwca. 1 na 6 przedsiębiorców nie narzucił ram czasowych, kiedy powrót do biura ma się wydarzyć. Jest to raczej proces, w którym pracownicy dostosują się do nowego trybu pracy. Istnieje kilka znaczących różnic sektorowych, bo blisko 80% firm finansowych planuje bardziej regularny powrót do biura do połowy roku. Dla kontrastu, ponad 1/3 firm technologicznych planuje ten proces, ale bez narzucania sobie określonych ram czasowych” – czytamy dalej.

Szefowa działu środowiska pracy i zarządzania zmianą w CBRE Małgorzata Niewińska wskazała, że „firmy zastrzegają jednak, że w przyszłości mogą zostać narzucone zasady dotyczące frekwencji w biurze”.

Źródło: ISBnews