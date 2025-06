Mimo że 78% firm logistycznych w Polsce ocenia kondycję sektora logistyki dobrze lub bardzo dobrze, to w porównaniu z 2021 roku optymizm firm jest wyraźnie słabszy, a rośnie liczba tych, które z większą ostrożnością patrzą w przyszłość, wynika z raportu ManpowerGroup. Największym wyzwaniem w prowadzeniu biznesu są wysokie koszty logistyki, w tym paliw i energii.

Według drugiej edycji raportu ManpowerGroup „Dokąd zmierzasz logistyko?”, w 2025 roku spadł odsetek respondentów wystawiających najwyższe oceny, tj. „bardzo dobrze” – z 22% w 2021 roku do 14%, jednocześnie wzrosła liczba organizacji, które negatywnie postrzegają sytuację w branży – z 1% do 7% obecnie. Blisko co siódmy badany (15%) ocenił kondycję branży neutralnie.

„Wyzwania, takie jak wysokie koszty logistyki i niedobory wykwalifikowanej kadry, pozostają kluczowymi barierami rozwoju, choć coraz większą rolę odgrywają kwestie związane z obsługą klienta i ekologią. Firmy stawiają na innowacje, automatyzację magazynów, sztuczną inteligencję oraz cyfryzację procesów jako klucz do podniesienia efektywności i konkurencyjności. Jednak sukces wdrożeń zależy od właściwego zarządzania zmianą, w tym inwestycji w rozwój kompetencji pracowników. To połączenie technologii i kapitału ludzkiego będzie decydować o pozycji polskiej logistyki na globalnym rynku w najbliższych latach. Firmy inwestujące dziś w rozwój wewnętrzny i kompetencje przyszłości zbudują trwałą przewagę. W logistyce wygrywać będą ci, którzy będą najszybciej rozwijać swoje zasoby” – powiedział dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce Tomasz Walenczak, cytowany w materiale.

Z raportu wynika też, że 50% zakłada wzrost obrotów nie większy niż 10%, podczas gdy w 2021 było to 31% przedsiębiorstw. Równocześnie znacząco zmalał odsetek firm prognozujących bardziej dynamiczne wzrosty, tj. w przedziale od 11% do 30% – z 43% w 2021 roku do 28% w 2025 roku. Na wzrost przekraczający 50% liczy dziś już 1% respondentów (w 2021 roku 4%). Blisko jedna piąta organizacji (18%) nie przewiduje żadnych wzrostów.

Raport wskazuje, że firmy logistyczne mierzą się dziś głównie z rosnącymi kosztami operacyjnymi, w tym paliwa i energii (44%), brakiem wykwalifikowanej kadry (37%) oraz niewłaściwym poziomem zapasu (26%). Wyzwaniem jest także niewystarczający poziom obsługi klienta i rosnące oczekiwania w tym obszarze (20%) oraz brak odpowiedniego wsparcia ze strony systemów IT. Najmniej wskazań dotyczy obsługi logistycznej wielokanałowej sprzedaży (5%) i dostosowania logistyki do wymogów eko (8%). Z kolei w 2021 roku największą trudnością był brak wsparcia IT, na który narzekało 38% badanych, niedobór wykwalifikowanych pracowników (34%) oraz zbyt wysokie koszty logistyki (31%).

W opinii firm logistycznych automatyzacja i robotyzacja procesów magazynowych (54%) będą miały największy wpływ na rozwój branży w najbliższych latach. Na kolejnych miejscach znalazły się sztuczna inteligencja, której potencjał dostrzega 49% firm, a także cyfryzacja i digitalizacja procesów, wskazywane przez 41% organizacji. Mniej popularne, choć wciąż istotne, są technologie związane z autonomicznymi pojazdami (20%) oraz Big Data Analytics (20%). W perspektywie najbliższych lat firmy planują inwestycje przede wszystkim w AI (35%), automatyzację i robotyzację w magazynie (31%) oraz cyfryzację i digitalizację procesów (22%). Najmniej wskazań otrzymały Big Data (9%) i sharing economy (16%), zaznaczono dalej.

„Biorąc pod uwagę plany inwestycji na bieżący rok najwięcej organizacji wskazało pozyskiwanie nowych pracowników (40%), wdrażanie nowoczesnych technologii (33%) i budowę nowych magazynów (25%). Blisko co piąta firma nie planuje w ogóle nowych inwestycji w 2025 roku (19%). Najmniej organizacji chce inwestować w elektryfikację floty (10%) i ograniczenie emisyjności procesów (14%)” – czytamy dalej w materiale.

Raport powstał w oparciu o badanie, przeprowadzone metodą CAWI, w którym wzięło udział 188 przedstawicieli branży. Do udziału w ankiecie zostały zaproszone przedsiębiorstwa reprezentujące sektor logistyczny – zarówno firmy spedycyjne, przewoźników, operatorów, jak i organizacje, które w swoich strukturach zarządzają logistyką wewnętrzną. Ankietowani odpowiedzieli na 27 pytań dotyczących kondycji sektora logistycznego, w tym wyzwań HR.

Źródło: ISBnews