W Polsce 79% regularnych e-kupujących wybiera dostawy do punktów out-of-home (OOH) względem 44% europejskich konsumentów, wynika z danych DPD Polska oraz z Europejskiego Badania Geopost „Barometr e-Shopper 2023”.

„Zarówno z naszych obserwacji rynku, rozmów prowadzonych z klientami, jak i nowej edycji Barometru e-Shopper jasno wynika, że preferencje związane z dostawami na naszym rodzimym rynku różnią się od europejskich nawyków konsumentów. Jak pokazuje badanie, już 79% regularnych e-kupujących w Polsce wybiera dostawy do punktów out-of home, względem 44% europejskich konsumentów” – powiedział dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, członek zarządu DPD Polska Łukasz Zembowicz, cytowany w komunikacie.

„Nie bez powodu nieustannie rozwijamy naszą sieć 26 000 punktów DPD Pickup, która pozwala klientom wygodnie odebrać przesyłkę w oddziale miejskim, placówkach partnerskich czy jednym z ponad 6 000 automatów paczkowych. Obserwujemy także rosnące znaczenie dostępu do usług i informacji z poziomu smartfona, dlatego rozwijamy naszą aplikację DPD Mobile. Mamy także świadomość kompromisów ekonomicznych, z którymi mierzą się gospodarstwa domowe, dlatego oferujemy dostawę z punktu do punktu w jednej z najkorzystniejszych cen na rynku polskim” – dodał.

Jak wynika z badania „Barometr Geopost e-Shopper 2023”, które obejmowało ponad 24 000 wywiadów w 22 krajach, dostawy poza domem zyskują na popularności.

Podczas gdy dostawa do domu w Europie nadal cieszy się największą popularnością (średnio 76%) to z tej formy korzysta mniej e-klientów niż w przeszłości. Na popularności zyskują za to automaty paczkowe (23%) i punkty nadań i odbiorów (24%), z których w 2023 r. korzystano częściej, niż w poprzednich latach, wskazano w materiale.

Źródło: ISBnews