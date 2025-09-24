Przeważająca większość (81%) klientów biznesowych korzysta z marketplace’ów do robienia zakupów, a ponad połowa (56%) kupuje przez smartfony, wynika z raportu Izby Gospodarki Elektronicznej (IGE) opracowanego we współpracy z Allegro Business. Według autorów raport pokazuje, że cyfrowa rewolucja w handlu B2B staje się faktem, gdyż prawie co czwarta firma wybiera e-commerce jako główny kanał zakupowy, a 47% klientów stosuje podejście omnichannel.

„Firmy kupują dziś podobnie jak konsumenci – oczekują wygody, szybkości, personalizacji i wsparcia AI. To sygnał, że rynek B2B potrzebuje rozwiązań klasy konsumenckiej, ale przystosowanych do skali i złożoności procesów biznesowych” – powiedziała prezes IGE Patrycja Sass-Staniszewska, cytowana w komunikacie poświęconym raportowi „B2B Customer Journey 2025”.

„Dynamiczny wzrost znaczenia kanału e-commerce w zakupach B2B to nie chwilowy trend, ale trwała zmiana sposobu działania firm w Polsce. Dane pokazują, że już ponad połowa przedsiębiorstw planuje zwiększyć wydatki w tym obszarze, a średnie roczne koszyki zakupowe sięgają dziesiątek tysięcy złotych. Widać wyraźnie, że digitalizacja procesów zakupowych obejmuje nie tylko mikro- i małe firmy, ale także biznesy o dużej skali przychodów. Jednocześnie rynek staje się coraz bardziej wymagający – przedsiębiorcy oczekują nie tylko szerokiego wyboru produktów, ale też narzędzi wspierających ich w procesie zakupowym. Na znaczeniu zyskują takie elementy, jak transparentność oferty, łatwość porównywania opcji czy atrakcyjne metody płatności. To właśnie w tym miejscu marketplace’y B2B, takie jak Allegro Business, mogą odegrać kluczową rolę wdrażając niezbędne innowacje, by rynek firmowych zakupów online mógł się rozwijać” – dodał dyrektor B2B w Allegro Julian Lindloff.

Wśród najczęściej kupowanych cyfrowo przez mikro-, mały i średni biznes kategorii dominują sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne, produkty marketingowe i gadżety reklamowe. Marketplace’y B2B, takie jak Allegro Business, są miejscem zakupów dla większości firm, zarówno mikro, jak i tych o przychodach powyżej 50 mln zł. Wartość rocznych koszyków zakupowych badanych klientów biznesowych w niektórych kategoriach może sięgać nawet 130 tys. zł, a średnio – w pojedynczej kategorii – firma wydaje w e-commerce w skali roku 67 tys. zł. Dodatkowo 36% firm kupuje za granicą, a kolejne 25% planuje takie zakupy, podano także.

Autorzy raportu wskazują, że patrząc na strategie zakupowe stosowane przez klientów biznesowych, widać, że nie jest łatwo utrzymać ich lojalność. Co 5. klient deklaruje co prawda, że przede wszystkim buduje stałe relacje z dostawcami, ale podobnie – co 5. – przyznaje, że jego strategią jest testowanie różnych marketplace’ów i miejsc zakupowych.

4 na 10 klientów potwierdza, że – podobnie jak konsumenci – polują na promocje i okazje cenowe, optymalizując w ten sposób swoje zakupy firmowe. Z kolei 17% przyznaje, że porównuje oferty na wielu marketplace’ach w celu znalezienia najlepszej ceny. W sumie jako „promo-hunters” można zaklasyfikować aż 55% klientów biznesowych (w porównaniu do 78% konsumentów), podano także.

„Dodatkowo ścieżka zakupowa biznesowa jest złożona i czasochłonna. Decyzje zakupowe podejmuje średnio 5 osób, a proces trwa od kilku dni do nawet kilku miesięcy. W przypadku zakupów strategicznych aż 65% firm wskazuje na potrzebę budowania konsensusu wewnątrz organizacji jako kluczowy etap procesu. To pokazuje, jak istotne staje się dostarczanie klarownych informacji, ofert szytych na miarę i funkcji wspierających decyzje zespołowe. 12% klientów B2B stara się automatyzować swoje procesy zakupowe. Ta aktywność z kolei może być podwaliną pod stałe umowy i relacje biznesowe, które umożliwiają długoterminową współpracę z dostawcą. Dodatkowo 9 na 10 firm napotyka wyzwania zakupowe, m.in. związane z logistyką, brakiem pełnych informacji o produktach i ograniczonymi opcjami płatności. 76% firm liczy na wsparcie AI w analizie ofert, porównywaniu cen i planowaniu zakupów” – czytamy dalej.

Wydatki na zakupy biznesowe w kanale e-commerce ma zamiar zwiększyć 53% badanych firm, a kolejne 23% uzależnia swoje dalsze kroki od wyników finansowych. Cięcia budżetowe planuje zaledwie 9% firm, a 4% uważa, że zakupy cyfrowe zostaną utrzymane na obecnym poziomie. W przypadku firm najdłużej działających w e-commerce planowany wzrost wydatków jest podobny jak u wszystkich badanych, natomiast w przypadku biznesów zarabiających tylko w e-commerce, aktywność w kierunku zwiększenia wydatków jest większa. Aż 87% planuje zwiększyć zakupy ze względu na nowe inwestycje czy w określonych kategoriach, wynika także z raportu.

Dane pochodzą z badania i raportu „B2B Customers Journey 2025” zrealizowanego na zlecenie Izby Gospodarki Elektronicznej przez firmę badawczą Mobile Institute. Badanie przeprowadzone zostało na próbie 877 przedstawicieli mikro-, małych i średnich firm. Opinie zebrano metodą CAWI, wykorzystując responsywne ankiety elektroniczne. Dane zostały zebrane w kwietniu br.

IGE reprezentuje i wspiera interesy firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w e-Izbie.

Allegro Business to odsłona serwisu Allegro stworzona z myślą o firmach. W jednym miejscu dostępny jest największy wybór ofert – od produktów codziennego użytku po specjalistyczne rozwiązania dla każdej branży.

Źródło: ISBnews