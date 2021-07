Zdecydowana większość tj. 82% dystrybutorów części samochodowych w Polsce przewiduje wzrost przychodów w 2021 roku, a ponad połowa jest zdania, że nastąpi to dzięki wzrostowi sprzedaży krajowej, podał Santander Bank Polska.

Rezygnacja z zakupu nowych aut na rzecz naprawy już posiadanych oraz duża baza starych pojazdów w Polsce przełożyły się na 5-proc. wzrost przychodów dystrybutorów części samochodowych w 2020 roku. Wysoki popyt na części oraz optymalizacja kosztów pozwoliły także podwyższyć rentowność dystrybutorów w 2020 roku. Ograniczona podaż nowych pojazdów może zapewnić dalszy wzrost popytu na części w 2021 roku, zaznaczają analitycy Santander Bank Polska.

„Mimo spadku popytu wywołanego pandemią, w 2020 roku polski park samochodowy powiększył się o 428 tysięcy nowych samochodów osobowych oraz 772 tysiące używanych aut osobowych z importu. Co istotne, pogłębia się zjawisko starzenia się parku samochodowego – średni wiek auta osobowego w Polsce to już 14,1 lat, podczas gdy średnia unijna wynosi 11,5 lat. Odłożenie w czasie zakupu nowych aut oraz starzejące się samochody to najważniejsze czynniki, które wpłynęły na rosnące przychody dystrybutorów części w 2020 roku. W bieżącym roku może dojść kolejny istotny czynnik – wyższe ceny części na skutek wysokiego popytu, problemów z ich dostępnością oraz rosnących cen

surowców i transportu” – powiedziała dyrektor ds. sektora logistyki i automotive Santander Bank Polska Martyna Dziubak, cytowana w komunikacie.

Według analityków, największym ograniczeniem dla sprzedaży nowych aut w 2021 roku nie będzie słaby popyt, ale niska dostępność nowych aut w wyniku problemów z dostawami podzespołów elektronicznych niezbędnych do ich produkcji. Dlatego prognozują oni, że efekt substytucji, który obserwowaliśmy w 2020 roku, może się utrzymywać także w roku obecnym.

„Problemy z podażą nowych aut mogą trwać nawet do 2022 r., a nasza mobilność w tym roku nie jest już tak ograniczona, jak w roku 2020. Wszelkie odłożone lub ograniczone wcześniej naprawy pojazdów, zarówno po stronie gospodarstw domowych, jak i firm, z czasem będą musiały być wykonane. Dodatkowo, popytowi będą sprzyjały dobre nastroje i wyniki przemysłu czy handlu. Warto zwrócić też uwagę, że branża transportu drogowego towarów, przy dużym popycie na swoje usługi, ma obecnie problemy z nabywaniem nowych pojazdów z uwagi na ograniczoną ich podaż. To sugeruje, że konieczna będzie naprawa taboru, który w normalnych warunkach byłby zastąpiony nowym przez firmy transportowe” – dodał analityk sektorowy Santander Bank Polska Radosław Pelc.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 229,31 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews