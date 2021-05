Transformacji cyfrowej wciąż nie zakończyło 97% polskich firm, wynika z badania „Stan transformacji cyfrowej w Polsce” przeprowadzonego przez Kantar Polska na zlecenie Future.Company. Dodatkowo, dane sugerują, że według trzech czwartych przedsiębiorców transformacja nie jest w stadium zaawansowanym.

„Sporo mówiło się o tym, że COVID-19 przyspieszyła zmiany w gospodarce, jednak nasze dane pokazują, że w polskim przypadku wciąż przebiega ona zbyt wolno” – powiedział współzałożyciel i partner w Future.Company Olgierd Cygan, cytowany w komunikacie.

Wprowadzane obostrzenia wymogły na części przedsiębiorstw zmianę funkcjonowania. Choć w części przypadków działania sprzedażowe i marketingowe przeniesiono do sieci, to jak sugerują wyniki badania nie poskutkowało to głębszą transformacją cyfrową polskich firm, podano.

W badaniu ‚Stan transformacji cyfrowej w Polsce’ spytano osoby na najwyższych szczeblach menedżerskich o to, na jakim etapie jest transformacja cyfrowa w ich organizacji. Aż 97% respondentów stwierdziło, że nie została ona zakończona, podkreślono.

„Pokazują to bardziej szczegółowe dane. 25% uznało, że transformacja w ich organizacjach jest zaawansowana. 51% twierdzi, że jest w środkowym etapie realizacji, 14% – że dopiero się rozpoczyna, a 7% – że nie podjęto jeszcze działań w tym kierunku” – czytamy w materiale.

„Fakt, że niemal trzy czwarte polskich przedsiębiorców twierdzi, że transformacja nie jest zaawansowana sugeruje, że bardzo wiele firm postanowiło przeczekać pandemię licząc, że zmiany nie będą konieczne a w pewnym momencie wszystko znowu będzie po staremu. Do tego nie ma jednak powrotu, bo firmy, które zainwestowały w transformację cyfrową, lub wchodzą już ucyfrowione z zagranicy, mają dużą przewagę, z której będą korzystać” – podkreślił doradca, współzałożyciel i partner w Future.Company Andy Woynarowski.

Respondentów spytano również o to, skąd czerpią wiedzę na temat transformacji cyfrowej. 95% z nich czerpie ją z internetu: artykułów online, blogów czy newsletterów. Niemal połowa, bo 46% czerpie informacje z polskiej prasy branżowej, a jedynie 8% z mediów zagranicznych, podano.

„Dane zebrane przez Future.Company są niepokojące, zwłaszcza w kontekście wchodzenia do Polski takich gigantów, jak Amazon. Jak zauważają zleceniodawcy badania, wiedza czerpana z internetu, szczególnie z niezweryfikowanych źródeł, może być różnej jakości. Zastanawiająca jest też niska liczba wskazań na zagraniczne źródła informacji, które często mogą przekazywać bardziej zaawansowaną wiedzę” – czytamy dalej.

Wyniki badania wskazują również, że 63% polskich przedsiębiorców chciałoby mieć możliwość konsultacji z osobami na podobnych stanowiskach, ale już posiadających doświadczenie w transformacji cyfrowej, podano.

„Jest to sygnał, że polscy liderzy biznesowi poszukują wsparcia. Ważne, żeby wiedzieli, że transformacja cyfrowa nie dotyczy tylko kwestii technologicznych, ale też zmian w kulturze organizacji oraz w relacjach międzyludzkich, w tym relacjach z personelem i klientami” – powiedziała współzałożycielka i partnerka w Future.Company Iza Klat.

Jak podkreślają założyciele Future.Company, celem firmy jest wsparcie liderów biznesu w transformacji cyfrowej biorąc pod uwagę wyjątkowe wyzwania, przed którymi każdy z nich stoi. Dlatego zdecydowali się na wybór modelu concierge. Polega ona na bezpośredniej współpracy z prezesami i założycielami firm, w której kluczem jest dostosowanie wsparcia do sytuacji, w jakiej znajduje się firma, do stojących przed nią wyzwań i tempa pracy. Autorskie warsztaty dojrzałości cyfrowej pozwalają na zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb i zdefiniowanie aspiracji, na które pracujący bezpośrednio z klientami partnerzy Future.Company będą mogli odpowiedzieć właściwym wsparciem: podzielić się wiedzą, radą i kontaktami z ekspertami oraz innymi przedsiębiorcami, podano również.

„Każda organizacja jest inna i każda potrzebuje innego wsparcia. Pracujący z nami liderzy będą mogli się kontaktować bezpośrednio z nami, po to, żeby wspólnie wypracować szyte na miarę rozwiązania” – podsumował Olgierd Cygan.

Future.Company to firma doradcza oraz projekt skoncentrowany na wsparciu liderów biznesu w procesie transformacji cyfrowej. Partnerzy Future.Company pracują bezpośrednio z CEOs i founderami w modelu concierge, oferując dostosowane do potrzeb stałe wsparcia wiedzowe, doradcze, projektowe i networkingowe.

Badanie „Stan transformacji cyfrowej w Polsce” zostało przeprowadzone metodą CATI na próbie 100 osób z najwyższych szczebli menedżerskich średnich przedsiębiorstw. Z badania wykluczono m.in. administrację publiczną, szkolnictwo oraz przemysł wydobywczy.

Źródło: ISBnews