AAA Auto sprzedało w Polsce rekordowe 22,2 tys. samochodów używanych w ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku, co oznacza wzrost o ok. 4% względem analogicznego okresu 2024 r., poinformowała dyrektor generalna i prezes Aures Holdings – operatora AAA Auto – Karolina Topolova.

„W całej Grupie Aures Holdings sprzedaliśmy po trzech kwartałach rekordowe 86 tys. aut, w tym 47,7 tys. sztuk w Czechach (wzrost o ok. 4% r/r), 22,2 tys. sztuk w Polsce (również wzrost o ok. 4% r/r) i 16,4 tys. sztuk na Słowacji (wzrost o ok. 1% r/r)” – powiedziała Topolova podczas konferencji prasowej.

Jak podkreśliła, do połowy października liczba sprzedanych egzemplarzy na wszystkich rynkach przekroczyła 90 tys. sztuk.

W samym III kwartale sprzedaż przekroczyła 30 tys. samochodów (o ponad 1 000 więcej niż rok wcześniej) i był to najlepszy wynik III kwartału w historii firmy.

„Widzimy duży wzrost zainteresowania klientów używanymi samochodami. Jeżeli nie nastąpi nieoczekiwane pogorszenie sytuacji rynkowej, spodziewamy się, że w całym 2025 roku sprzedamy o kilka tysięcy samochodów więcej niż w roku 2024, kiedy było to rekordowe 109 tys. sztuk” – dodała Topolova.

Jak wskazał dyrektor generalny i członek zarządu Aures Holdings Petr Vanecek, po 9 miesiącach roku 12% sprzedanych samochodów stanowiły egzemplarze prawie nowe (do 3 lat), a w Czechach i Polsce po raz pierwszy najpopularniejszym rodzajem nadwozia był SUV.

„Sprzedaż hybryd w całej grupie zwiększyła się w tym okresie o 51% r/r, a samochodów elektrycznych o 133% r/r” – poinformował.

Mimo to udział pojazdów elektrycznych, który w 2024 r. stanowił poniżej 1% łącznej sprzedaży Aures Holdings, nadal pozostaje niski i wynosi 2,3% w Czechach, 1,1% na Słowacji i 0,6% w Polsce.

Grupa AAA Auto jest częścią Aures Holdings, należącej do brytyjsko-polskiego funduszu inwestycyjnego Abris Capital Partners. W Polsce grupa funkcjonuje jako Autocentrum AAA Auto Sp. z o.o. Spółka posiada 63 oddziały, w tym 14 w Polsce. AAA Auto sprzedało w Polsce 27,8 tys. aut używanych w 2024 r.

Źródło: ISBnews