AC SA przyjęło strategię na lata 2025-2030, która zakłada dywersyfikację działalności, w tym rozwój oferty w obszarze elektroenergetyki (ładowarki do pojazdów elektrycznych, magazyny i systemy zarządzania energią) oraz branż o wysokim potencjale wzrostu, takich jak: obronność, drony, robotyka i IoT, podała spółka. Efektem strategii ma być wzrost przychodów do 383 mln zł w perspektywie 2030 r. (z 240 mln zł w 2024 r.) oraz wzrost EBITDA do 62 mln zł (z 44 mln zł).

„Cele strategiczne AC S.A. i mierniki realizacji strategii w perspektywie 2030:



1. Przychody ze sprzedaży w ramach wszystkich segmentów w 2030 r. 383 mln zł, w tym:

– 189 mln zł w segmencie Gaz

– 65 mln zł w segmencie Elektroenergetyka (w tym ładowarki do pojazdów elektrycznych, magazyny i systemy zarządzania energią)

– 89 mln zł w segmencie Produkcji kontraktowej

– 40 mln zł w nowych segmentach działalności (dywersyfikacja głównie przez akwizycje).

2. Rentowność EBITDA na poziomie 16% i poziom EBITDA 62 mln zł w 2030 r.

3. Deklaracja wypłat dywidendy w wysokości do 80% rocznego zysku netto AC S.A. (z wyłączeniem 2026 r., w którym planuje się wstrzymanie wypłaty dywidendy w celu sfinansowania inwestycji).

4. Skumulowane wydatki na M&A do 2030 r. – 30 mln zł.

5. Skumulowane nakłady na inwestycje w trwały majątek niefinansowy w latach 2025 – 2030 – 66 mln zł.

6. Dług netto w 2030 r. na poziomie 65 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Jak podkreślono, przychody z nowych rodzajów działalności mają stanowić ok. 27% łącznej sprzedaży w 2030 r.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 240 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews