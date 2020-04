Action umożliwia polskim firmom sprzedaż przez swoją platformę Sferis.pl, poinformował wiceprezes Sławomir Harazin.

„Nawiązaliśmy współpracę m.in. z marką Polskie Młyny czy firmą SYS, właścicielem marki ‚Dania Babci Zosi’. Nasze wsparcie dla polskiego biznesu idzie jeszcze dalej – jako Action jesteśmy dostawcą dla wielu partnerów biznesowych działających nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami. W tych relacjach również szczególny nacisk kładziemy na promowanie polskich marek i przedsiębiorstw, dla których czas walki z koronawirusem stał się czasem walki o przetrwanie na rynku” – powiedział Harazin, cytowany w komunikacie.

Sklep internetowy Sferis.pl, należący do Action, przeznaczył cały zysk ze sprzedaży produktów z programu „Kto to kupi?” na wsparcie służby zdrowia i funkcjonariuszy policji. Do szpitala na Mazowszu, wojewódzkiego szpitala w Tychach oraz do łódzkiej komendy policji trafiły rękawice nitrylowe, środki dezynfekujące oraz ściereczki i mopy – produkty, które są dziś niezbędne, aby mimo epidemii personel mógł dbać o siebie i nieść pomoc potrzebującym, podano także.

„W ostatnich dniach i tygodniach codzienność stawia przed nami wiele wyzwań. Trudny czas walki z koronawirusem pokazuje jednak, że w ciężkich chwilach potrafimy być solidarni, empatyczni i otwarci na innych. Powstaje szereg inicjatyw – większych i mniejszych – mających na celu wsparcie potrzebujących, w tym także pracowników służby zdrowia czy funkcjonariuszy policji. Potrafimy czynić dobro. Action i Sferis.pl także mają w tym swój udział” – dodał wiceprezes.

Dodatkowo wskazał, że do komendy policji wspólnie z jednym z wieloletnich dostawców sprzętu AGD spółka dostarczyła pralkę i suszarkę, dzięki którym policjanci będą mogli na bieżąco prać swoje mundury, minimalizując tym samym ryzyko zarażenia. W kolejnej turze pomocy przekaże maseczki i przyłbice.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews