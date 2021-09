Rada nadzorcza Grupy CCC powołała Adama Marciniaka na wiceprezesa zarządu ds. technologii i digitalizacji Grupy CCC, podała spółka.

„Rada nadzorcza na posiedzeniu 16 września 2021 roku, podjęła uchwały w sprawie zwiększenia liczby członków zarządu aktualnej kadencji do 7 osób oraz powołania w skład zarządu spółki pana Adama Marciniaka na wiceprezesa zarządu z dniem 16 września 2021 r.” – czytamy w komunikacie.

„Sukcesywnie wzmacniamy kadrę zarządzającą Grupy CCC w kluczowych obszarach, które znajdują się w intensywnej fazie wzrostu. Nasza spółka w ostatnich latach przeszła ogromną zmianę w zakresie nowych technologii i cyfryzacji. Dziś jesteśmy liderem omnichannel w Europie Środkowo-Wschodniej. Chcemy umacniać tę pozycję i jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów, a także je tworzyć. Jestem przekonany, że bogate doświadczenie zdobywane przez Adama Marciniaka w największych polskich bankach, tj. branży, która przeszła gruntowną transformację technologiczną, umożliwi nam jeszcze szybszy rozwój w obszarze digitalizacji i modelu omnichannel” – powiedział prezes Marcin Czyczerski, cytowany w osobnym komunikacie.

Adam Marciniak w 2003 roku ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie i otrzymał tytuł magistra nauk informatycznych. W latach 2006-2007 studiował zarządzanie projektami IT na Politechnice Warszawskiej. Ukończył także studia podyplomowe Executive Master of Business Administration na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, czytamy także.

Jak wyjaśnia spółka, Adam Marciniak to jeden z najbardziej doświadczonych polskich menedżerów zajmujących się technologią oraz cyfrową transformacją biznesu. Swoją niemal 20-letnią karierę budował w największych instytucjach finansowych w Polsce: Banku Pekao, Centralnym Domu Maklerskim Pekao, Inteligo Financial Services oraz PKO Banku Polskim, gdzie w ostatnich latach, od 2017 do 2021 roku, był członkiem zarządu odpowiedzialnym za obszar technologii, cyberbezpieczeństwo oraz szkolenia i rozwój pracowników.

„Z sukcesem zreorganizował funkcjonowanie struktur IT koncentrując się na efektywności procesów, optymalizacji kosztów i dynamicznym rozwoju biznesu. Współtworzył takie rozwiązania jak BLIK, IKO, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, cyfrowa tożsamość w administracji, ogólnopolski system eRejestracji na szczepienia Covid oraz koncepcje Chmury Krajowej” -czytamy także.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

