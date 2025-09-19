Członek zarządu Mabionu, dyrektor ds. rozwoju biznesu Adam Pietruszkiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji ze skutkiem natychmiastowym, podała spółka.

Wcześniej w tym miesiącu rada nadzorcza Mabionu odwołała prezesa Krzysztofa Kaczmarczyka z pełnionej funkcji oraz ze składu zarządu. Jednocześnie Grzegorz Grabowicz, który był dyrektorem finansowym Mabionu, złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu z powodu braku zgodności stanowisk co do sposobów realizacji bieżących działań i strategii spółki pomiędzy radą nadzorczą a zarządem. Zarząd opuściła też Julita Balcerek, składając rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu ds. operacyjnych, ale pozostała w spółce na stanowisku dyrektora ds. operacyjnych.

Rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Detlefa Behrens w skład zarządu i powierzenia mu funkcji członka zarządu ds. biznesowych oraz powołania Joaquína Santos Benito w skład zarządu i powierzenia mu funkcji członka zarządu ds. transformacji.

Mabion jest polską firmą biofarmaceutyczną założoną w 2007 roku, która przechodzi transformację w kierunku firmy CDMO o profilu biologicznym, świadczącej usługi w segmencie małych i średniej wielkości projektów na różnych etapach rozwoju. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

Źródło: ISBnews